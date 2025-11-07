Trailer ta lòs for di pikòp basha kurٔá di aeropuerto abou

November 7, 2025 • 1 minüt pa lesa
Willemstad, — Un trailer ku tabata pega tras di un pikòp mester a los bai dal kontra di e kura di aeropuerto.

Polis mester a bai riba Rooseveltweg na altura di e kura  aeropuerto pa un aksidente ku a surgi. Na yegada di polis a bin topa ku un trailer parsialmente den e kura di aeropuerto. A bin resultá ku ta un pikòp tabata halando e trailer. Koriendo riba Rooseveltweg e trailer mester a los for di tras di e pikòp bai dal kontra di e kura di aeropuerto. Trahadónan di aeropuerto ku tin haber ku seguridat di e tereno a bin na e sitio pa asina nan por a atendé ku e daño ku a keda tras.

Trailer a basha un parti di kurá abou.

