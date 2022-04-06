Transgender ta presentá mardugá maltratá èks i pareha nobo

Willemstad—– Ayera e hòmber R. Winklaar (1993) ku kasi kompletamente ta transformá komo un hende muhé a presentá den korte ku kuater akusashon den su kontra ku ta varia di maltrato te ku destrukshon.
E akusado R. Winklaar (1993) ku ta di e sekso maskulino pero a preferá ayera den korte pa trat’é i yam’é komo un ser femenino tabatin kuater akusashon den su kontra. Fiskal a mustra ku Winklaar ta wòrdu akusá ku riba dia 2 di novèmber 2025 e lo a maltratá si eks pareha Rombley dor di maltrat’é ku un baksteen i moketa na su kara unda e la sufri vários fraktura. E di dos akusashon ta ku riba e mesun dia Winklaar mester a maltratá e víktima Felipie dor di dale. Di tres akusashon ta ku riba e mesun fecha e lo mester a menasa tantu Felipie i tambe Rombley dor di usa palabranan menasante ku ta mi ta mata bosnan, ora mi sali liber lo mi mata bosnan i na momento ku mi topabu den Otrobanda lo mi mata bu.
Di kuater akusashon ta ku riba e mesun dia e akusado mester a destruí winshil di e vehíkulo ku ta pertenesé na Rombley dor di dal esaki ku un baksteen. Fiskal a sigui splika ku aki ta trata di un problema entre un eks pareha i hasimentu di yalurs. E dia ei e akusado Winklaar mester a bai wak e víktima ku na e momento ei mester tabata trahando na Kura Hulanda komo bewaker. Einan a bin un konfrontashon despues ku e akusado a bin topa ku su eks pareha den kompania di su pareha nobo sinta den un vehíkulo.
A surgi un bringamentu ku a bin kulminá den maltrato i destrukshon di vehíkulo i menasa ku morto. Winklaar mes a deklará den korte ku e tabatin un relashon di mas ku dos aña ku su eks pareha. Tabata despues ku su eks pareha Rombley mester a peg’é ku u malesa venériko e la bin terminá e relashon. E la bin haña sa ku su eks pareha Rombley mester tabata gan’é ku e pareha nobo ku ta Felipie kual ta esun ku tabatin e malesa venériko Hepatitis. Esaki tabata un di e motibunan ku dia 2 di novèmber 2025 e la bai wak Rombley na trabou. Rombley mes a bisé ku e dia ei e lo bai keda na kas di su mama.
Despues di a presensia un aktividat den Otrobanda i a dal dos biña e la opta pa bai wak su eks pareha na trabou. Segun Winklaar e la kana yega i a bin topa Rombley ku su pareha nobo sinta den outo despues ku segun e ku nan a kaba di hasi aktonan seksual ku otro. Tabata einan ku Rombley a bula baha for di outo i a dale. Felipie ku tabata sinta na banda a baha for di e outo i a kore bai. Winklaar a sigui splika ku ta despues ku e la haña e sla serka Rombley su wowo a bisa suku i e no sa mas kiko a pasa. Si e ta kòrda ku e la kue un baksteen i a destruí e winshil di e vehíkulo. Pero e outo ta di nan dos ya ku ta trata aki di un vehíkulo ku a wòrdu kumpra via di Huurkoop i nan ta page huntu.
Rombley den su denunsia ta deklará otro. Rombley a splika ku e tabata drumi den outo ora ku Winklaar a kana yega i hinka man den outo dale un fuerte moketa kontra di su kara. E na su turno a baha i Winklaar a kue tene i dal su kara kontra e porta di outo pa despues kue un baksteen i dale kuné na su kara. Den su forsageo e la logra di bres dede di Winklaar pa asina e por a laga e baksteen kai. Winklaar a kue e piedra bek i a destruí e winshil. Rombley a splika ku ela sufri basta leshon na kara entre nan fraktura na su kakunbein i sla na orea. Felipie den su kaso a splika ku Winklaar a dale un klap i tambe a menas’é ku morto.