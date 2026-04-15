Transportando algun “Influencer”: Polis investigando outo di bewaker koriendo  ku alarma i lus di sirena

WILLEMSTAD— Mesora Kuerpo Polisial Kòrsou a kuminsá ku un investigashon unda vários di nan miembronan a tuma nota kon algun vehíkulo ku no tabata di Polis tabata moviendo djadumingu último dia di Seú ku velosidat haltu ku alarma i e lusnan di serena sende.
Djadumingu último Polisnan ku tabata regla e tráfiko riba kaminda di Banda Bou promé i tambe despues di e marcha di Seú a tuma nota di sigur dos vehíkulo ku tabata moviendo ku velosidat basta haltu. A tuma nota di e vehíkulonan aki den oranan di atardi pasando fila nan di vehíkulo hasiendo uso di alarma i tambe lusnan di serena pa asina alerta outomobilistanan ku nan ta pasando. E polisnan ku a tuma nota di e vehíkulonan tantu bayendo Banda Bou i tambe ora ku Seú a kaba nan tabata pasando fila nan largu ku alarma sende ku aki no ta trata di vehíkulonan ku ta pertenesé na Kuerpo Polisial Kòrsou.
For di investigashon i tambe informashon ku Kuerpo polisial a haña ku aki tabata trata di vehíkulonan ku ta pertenesé na un kompania di vigilansha ku tabata transportando algun influencer pa tantu e marcha di Seú i tambe ora di hiba nan kas bek. Ta investigando awó kon bini e kompania di bewaker aki por ta disponé di alarma i tambe lusnan di sirena siendo ku e no ta forma parti di Kuerpo Polisial Kòrsou. Ta trata aki di un akto kontra lei unda ku sigur Kuerpo Polisial lo bai aktua kontra di dje.