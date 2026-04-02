Transporte grátis pa evento “Manifestá” na Brionplein

Willemstad, Kòrsou – Ayera durante un rueda di prensa interesante, Pastornan di iglesia House of Worship a duna informashon tokante e magno evento “Manifestá” ku ta bai tuma lugá 6’or di atardi riba Pasku di Resurekshon na Brionplein.

Pastornan Juliet a splika ku e anochi aki lo ta un anochi úniko kaminda Dios lo manifestá di Su gloria konforme Huan 1:14. Lo tin un obra teatral impreshonante kaminda alrededor di 100 aktor lo trese e historia di resurekshon di Hesus den un forma bibu i impaktante. Ademas, lo tin presentashonnan di baile, mímika, músika i kanto presentá pa muchanan di HOW Kids i Muchanan Balente College.

Willy Rodriguez, ku entretantu a yega Kòrsou for di Hulanda, tambe tabata presente na e rueda di prensa i a splika ku e lo trese un tremendo repertorio di alabansa akompañá pa Proskuneo i ta den gran ekspektativa pa e gran anochi aki, kaminda Dios Su presensia lo tei i lo ta di gran bendishon pa e pueblo di Kòrsou.

Transporte grátis pa e evento

Algu hopi interesante ku a keda tresé dilanti durante e rueda di prensa ta ku iglesia House of Worship a pone algun bùs grátis disponibel pa fasilitá transporte pa esnan ku tin mester di esaki.

For di kuater diferente bario lo tin transporte grátis: Fuik, Ser’i Papaya (Ser’i Fortuna), Marie Pampoen i Banda Abou.

Na Fuik bus lo sali for di Kolegio Mrg. Julio Henriquez na Kaminda Seru Grandi z/n pa 4:30 di atardi i regresá 10’or di anochi.

Na Marie Pampoen bùs lo sali for di Margrietplein pa 4:30 di atardi i regresá 10’or di anochi.

Na Ser’i Papaya (Ser’i Fortuna) bùs lo sali for di sentro di bario pa 4:30 di atardi i regresá 10’or di anochi.

I por último for di Banda Abou lo tin un bùs ku lo sali for di Iglesia House of Worship Banda Abou (Pannekoek 35) pa 4’or di atardi i regresá 10’or di anochi.

E bùs di Banda Abou tambe lo pasa rekohé bishitantenan di e evento Manifestá na Juliana boom (Soto), retònde Wiri (Bou Barber), ⁠4th of July Snack (Barber) i bòrchi di bùs na California Supermarket (Tera Kòrá). E bùs aki tambe lo regresá Banda Abou pa 10’or di anochi.

Di e forma aki iglesia House of Worship ta hasi e aktividat mas aksesibel pa e komunidat.

Kòrsou kompleto ta keda invitá pa asistí na e evento spesial aki pa selebrá resurekshon di Hesus di un forma diferente, yen di fe, komunion, goso i amor. Manifestá ta tuma lugá djadumingu 5 di aprel for di 6’or di atardi na Brionplein.