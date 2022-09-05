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Tratamentu médiko di ilegalnan ta akumulá 17 mion florin
September 5, 2022 • 2 minüt pa lesa
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#CMC
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#ilegalnan
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#médiko
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