Tres detenshon relashoná ku kaso di asesinato i konfiskashon

Rio Canario – Kontinuando ku investigashon relashoná ku un kaso di asesinato ku a tuma lugá dia 5 di
yüni 2025 na Ser’í Papaya (Komunikado di 222/2025), polis a hasi un detenshon mas.
Djaluna 13 di òktober 2025, na un kas den Juan Domingo, polis a hasi detenshon di e
hòmber S.W.J. di 18 aña di edat nasé na Kòrsou, di kual tabatin buskedá di dje.
Despues a tene un entrada hudisial na e adrès ariba menshoná.
Durante di e entrada hudisial a haña i konfiská algun paki di mariwana.
Durante di e investigashon na e mesun adrès a hasi dos detenshon mas.
Ta trata di e dama C.M.R. di 24 aña di edat nasé na Kòrsow i e hòmber O.M.R. di 22 aña di
edat nasé na Jamaica, pa e kaso ariba menshoná.
A presentá e sospechosonan dilanti di un fiskal ouksliliar ku a ordená nan enkarselamentu
pendiente di mas investigashon.