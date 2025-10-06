Trona mester dispensashon di gabinete Pisas pa duna tur klaridat na pueblo

Punda,– Despues ku pleitu Javier Silvania i Alfonso Trona a bira públiko, awor ta e direktor di servisio di impuesto Alfonso Trona a publiká un komunikado tokante e diskushon nan ku a sali kompletamente for di man.
E komunikado ta splika ku; Na vários okashon a purba na tacha e bon nòmber di Landsontvanger di Kòrsou. Ultimo luna atrobe a publiká informashon inkorekto ku mester a rektifiká. Esaki no ta para riba su mes. Tur e movementu aki ta pa modo sistemátiko krea daño riba e honor i bon nòmber di e Landsontvanger, ku segun e indikashon ta orientá pa habri e kaminda pa hasi e posishon di Ontvanger mas debil i laga otronan ku no tin e outoridat dirigí sierto proseso den e organisashon di Ontvanger. Mi ta konsiderá e situashon akí hopi serio i un riesgo grandi pa interes públiko i pa stabilidat di institushonnan finansiero.
Ami no ta bai graba un video bon orkestra pa krea un imahen popular. Mi ta aki pa mi papia e berdat manera e ta sin kita sin pone. Ami ta Alfonso Trona. Landsontvanger di Kòrsou ku e tarea pa kuida kaha di gobiernu di Korsou. Mi no ta un politiko, mi ta un amtenar. Pa lokual ku a sali den publisidat, mi ta lamenta sigur pasobra ku mi a ekspresa mi mes hopi fuerte. Pero despues di tantu preshon, humiashon i awor hasta atakenan den mi seno familiar mi no por a kontene mi mes, i si mi mester perde mi trabou mi ta perde, pero ta basta i pueblo mester sa ta kiko ta e berdat rondó di e minister enkarga ku finansa di pais Korsou ni maske kuantu poder mi lo enkontra manera mi a wordu menasa kune. Mirando ku a skohe pa komunika riba medionan soshal ami tambe no tin otro opshon di kontesta i duna mi banda di medaya via di media. Ni maske ku mi sa ku komo amtenar mi ta masha limitá den mi posibildatnan.
Lokual ku mi ke trese dilanti ta ku:
E ultimo lunanan, e komunidat di Kòrsou por a tuma nota bou di kua kondishonnan difísil i basta preshon e empleadonan públiko den Minsiterio di Finansa di Kòrsou ta traha. E promédio di e funshonario publiko na e ministerio ta funshoná bou di un ambiente di miedo kontinuo, un situashon ku ta dañino pa moral, integridat i efektividat di e aparato públiko.
Mi mes, komé hefe di Landsontvanger di Kòrsou di e organisashon enkargá di e ingreso finansiero di nos pais, mi a reflekshoná seriamente den e siman pasá riba si mi por sigui traha den e kondishon akí di tiranía kontinuo. E último insidente, un atake personal i públikamente despektuoso di banda di e Minister di Finansa kontra mi persona, a yega su límite. Pero mi a disidí ku hamas lo mi retirá di e forma aki. Mi tin 62 aña i semper mi a traha pa mi pais dignamente.
No ta un sekreto ku e minister di finansa ya pa basta tempu a tuma un aktitut personal kontra mi persona i kontra e kabesante di Inspekshon di Impuesto i kousa ku a krea un ambiente di intimidashon konstante. Pero na mes un momento ta atmiti ku no tin sufisiente hende pa ehekuta e tareanan manera debe ser. E último akto a inkluí un òrdu spesífiko di hasi un investigashon den mi bida personal, bou e preteksto falso di un analis general di IAD, sin motibu of indikashon rasonabel. Hinter e diskushon a bini na momentu ku pa ku e parti ku a purba hasi un atake kontra mi famia mi a deklará abiertamente ku tur kos ta na órdu i mi ta sostené mi ta para pa tur esakinan despues ku a menasá ku lo publiká raport. Mester hasi tur investigashon di forma ophetivo. Esei ta e manera di atendé si ke mehorá e servisio di impuesto berdaderamente. Mi tin sigur ku tur empeado di servisio di impuesto lo apoyá esei.
Komo Ontvanger di Korsou, mi ta e ofisial prinsipal enkargá pa kolekta, maneha i kontrol di tur entrada finansiero di Pais Kòrsou, den konformidat ku e Landsverordening Kontabilidat (Komptabiliteitsverordening) i otro reglanan finansiero.
Mi ta operá bou di e Ministerio di Finansa, pero den un posishon ku ta eksigi outonomia tekniko i independensia profeshonal, pa protegé e integridat di e sistema fiskal. E ultimo añanan Landsontvanger a logra superá su meta di kolekshon na algun okashon demostrando maneho efektivo, kontrol interno sólido i liderasgo tekniko konsistente. E kresementu kontinuo di ingreso di Pais ta e refleho di un kordinashon interdepartamental fuerte i un aplikashon strikto di reglanan finansiero.
Manera tur hende lo kompronde lamentablemente mi no por papia tur kos ku mi sa. Mi ta suheto na e obligashon di sekresia segun Artíkulo 50 di e ALL, ku ta stipulá ku ningun informashon konfidensial relashoná ku impuesto òf ingreso públiko no por keda publiká of divulga sin un dispensashon eksplísito. E lei ta destiná pa protehá e privasidat di kontribuyentenan i e konfiansa den e sistema finansiero públiko. Esei den nos pais tambe mester ta sagrado. Lokual ku si mi por garantisá tur hende ta ku tur akshon operashonal i desishon atministrativo ku ami ta responsabel p’e a keda dokumentá, inkluso tur instrukshon i direkshon duná na Ontvanger i of consultantnan ku a keda apuntá pa traha na Ontvanger.
E dokumentashon aki ta debidamente wardá i por verifiká den instansianan kompetente. Sin un dispensashon formal di mi obligashon di sekresia, ami no por publiká òf distribuí e informashon aki, segun ku e lei ta preskribí. Ami si mester tene mi mes debidamente na esaki si no esaki lo ta un motibo pa duna mi retiro tòg.
Sugerensia pa transparensia
Mirando e diskushon públiko aktual i e kadena di malentendementu ku ta parse eksistí, lo por tuma na konsiderashon pa Ontvanger risibi dispensashon di su obligashon di sekresia, pa por lo menos presentá na e Konseho di Minister un klarifikashon formal i dokumenta mirando ku E medida aki lo sirbi pa:
• aklará e hecho den base di dokumentashon;
• prevení interpretashon eróneo òf sospecho;
• fortalesé e konfiansa den e relashon gubernamental interno.
Ami ta un amtenar i mi ta deklará ku:
• Semper mi a aktua den konformidat ku e lei i ku e obligashon di mi funshon;
• Mi a tuma tur desishon bon fundá riba e dato disponibel i na interes di bon gobernashon i stabilidat fiskal;
• Mi ta dispuesto, si mi haña un dispensashon legal, pa presentá tur dokumento i splikashon relevante na e instansianan kompetente i na Konseho di Minister of Parlamento pa klarifiká tur e puntonan ku aworaki tin hopi spekulashon riba nan. Ami i hinter mi organisashon di Ontvanger tey pa sirbi.
Ontvanger ta reafirmá su kompromiso ku lei, integridat i bon gobernashon. Tur akshon i komunikashon ta dokumentá, i por keda revisá pa instansianan kompetente. Pa e situashon aktual, dispensashon di sekreto lo ta un paso prudente i nesesario pa garantisá transparensia, protehá e institushon i rekonstruí konfiansa den nos departamento di belasting en general i Ontvanger en partikular.