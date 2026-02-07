Trùk ta pasa basha kabel i palunan di lus abou

Palu i kabelnan na suela den Gato.

Willemstad— Aqualectra i tambe otro kompanianan ku tin kabelnan ta pasa den e bario di Gato mester a bai pa asina trata di remediá e situashon ku a surgi despues ku un trùk a pasa ranka kabelnan i tambe palunan ku tabata karga esakinan benta abou.

Ta basta meternan di kabel e trùk a ranka bin abou kuné.

Tabata den oranan di mainta ku un trùk a pasa hak den e kabelnan ku ta pasa den e bario di Gato i a ranka esakinan ku palu i tur benta abou. E trùk ku e habitantenan a logra di kue su number a sigui kore bai. Ta un desaster a keda tras ku palunan i tambe kabelnan na suela. Polis ku a yega na e sitio a pone e instansianan konserní na altura pa nan presentá i trata di remediá e situashon ku a surgi. Forensys tambe a bin na e sitio pa asina por saka potrèt di e situashon pa despues bai kobra esun ku a okashoná henter e dano.