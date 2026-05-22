Trupanan  ta trein intensivamente durante  ‘Caribbean Strike’ 

Marina—–For di 11 pa 19 di mei, trupanan di Aruba y Kòrsou a partisipa den e ehersisio anual ‘Caribbean Strike’, e aña aki hasí na Boneiru. Durante e entrenamentu intensivo aki, e trupanan a praktiká huntu den un situashon di ehersisio realístiko, na nivel di peloton.

E trupanan a trein riba terenonan difísil bou di temperaturanan haltu. Einan varios asignashon militar a wòrdu ehekutá, tantu durante di dia komo marduga. E trupanan a praktiká entre otro emboskada, patruyanan di rekonosementu, atake, i akshonnan pa hasi kontakto ku un oponente.

E ehercicio a wordu dirigi pa staf di un batayon kombiná di trupanan di Aruba i di Kòrsou. Durante Caribbean Strike, e trupanan a sigui desaroyá nan resiliensia físiko i mental, nan perseveransia i abilidatnan táktiko.

Caribbean Strike ta un parti importante di e desaroyo kontínuo di trupanan di Caribe. Pa medio di e ehersisio aki, nan ta fortalesé nan koperashon, profeshonalismo i preparashon pa futuro operashonnan.