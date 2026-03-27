Tur mucha ku desabilidat ta bon bini pa partisipá den marcha di Seú na Rotterdam Zuid”

HULANDA,—-For di Hulanda Vigilante Farándula a keda pone na altura ku tur mucha ku desabilidat ta bon bini dia 9 di ougùstùs, esaki ta despues di un evento eksitoso un desfile di moda pa muchanan ku Síndrome di Down ku e keda organisá dia 21 di mart último.
Esaki tabata un inisiativa di Ysabelle Gravenhorst i Vany Hooi, den kolaborashon ku Sambil, a drenta diferente petishon serka Vany Hooi, Manager di Kultura, pa duna muchanan ku desabilidat e oportunidat pa partisipá den marcha di Seú na Hulanda. E marcha lo tuma lugá na Rotterdam Zuid dia 9 di ougùstùs binidero. Vany Hooi a brasa e inisiativa aki ku tur su kurason. Komo organisadó di e marcha di Seú, e ta komprometé pa pone inklushon na promé lugá i pa sigur ku tur hende por partisipá.
P’esei, e a disidí pa organisá un sekshon spesial inklusivo den e marcha, kaminda muchanan i adulto ku desabilidat por tuma parti di un manera sigur i digno. E organisashon ta hasi un yamada na tur mayor i kuidadó ku tin yu ku desabilidat, i ku tin abilidat pa kana (un parti di) e marcha, pa nan inskribí. Partisipashon ta grátis, semper ku e mucha ta kompañá pa un mayor òf lider nan. E mucha mester tin su propio paña di kultura pa por partisipá.
Ademas, nos ta pidi komunidat si tin hende ku aún tin paña di mucha ku nan no ta usa mas, i ku ke duna esaki un di dos bida pa yuda otro, pa nan por doná esaki. E donashonnan aki lo yuda hasi partisipashon mas aksesibel pa tur mucha. Vany Hooi, “inklushon ta sentral: ningun hende no ta keda pafó tur hende ta bon bini”. Pa inskribí òf pa doná, manda un mensahe na [email protected] òf via su kanalnan di sosial media. Huntu e dicho organisashon ta bai hasi di e marcha di Seú un fiesta pa tur hende.
Vany Hooi su Kurason ta bati pa Kultural den su totalidat na Hulanda.