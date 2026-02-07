Turistanan a kuminsá reklamá konstrukshon di hotèl den Pietermaai

Konstrukshon dje hotèl na 2023.

Pietermaai,– E hotèl grandi ketubai den konstrukshon den distrikto di Pietermaai a kuminsá kousa iritashon bou dje gremio turístiko. Esaki algun fuente verídiko a konfirmá serka redakshon di Vigilante.

Ta trata dje konstrukshon di Pyrmont Hotel/ Pen Resort situá den Penstraat. Ketubai planifikashon ta indiká ku e hotèl lo ofresé 300 kamber “all-inclusive” den kurason di Pietermaai. Pero regularmente komersiante i demas habitantenan ta reklamá ku e hotèl ta simplemente muchu grandi pa e área. Na 2023 durante un wisio sumario ya kaba habitantenan a trese nan prekupashon dilanti ku e hotèl lo buta preshon riba e infrastruktura den e área di Pietermaai. I awor ta resultando ku e prekupashon nan for di 2023 ta birando e realidat den e bario.

Na 2023 korte a dikta ku e ministerio konserní tin di motivá e pèrmit di konstrukshon mas mihó i esaki entretantu a tuma lugá. Kaminda hopi a ferwagt ku habitantenan lo sigui batayá kontra dje konstrukshon dje hotèl grandi aki, demas informashon a sali na kla ku mayoria habitante di 2023 a entregá i a stòp di bringa e kaso aki den Kas di Korte.

3 aña despues di e reklamonan dje habitantenan, awor turistanan mes a kuminsá hiba nan reklamo na diferente komersiante operando nan negoshi den e área. Kuantu dia mas e zonido dje hotèl grandi ta kaba? Konbin no tin lugá di parker den Pietermaai? Dikon tin stòf riba nos mesa? Esaki tur ta preguntanan ku regularmente empleadonan den e área mester duna kontesta na dje i ta notabel ku ainda no tin kontestanan konkreto pa e turistanan. Planifikashon ta indikativo ku konstrukshon dje hotèl lo finalisá mei mei di aña 2026, pero esaki ya ta despues mas ku 1 aña di retraso.