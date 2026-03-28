Tyson Croes tambe ta partisipá den festival “Kanto Krioyo 2026”

ORANJESTAD/KRALENDIJK,—-Riba e fecha di 8 di aprel ku ta kai riba un djarason lo bai ta e promé anochi pa loke ta trata festival “Kanto Krioyo 2026”, ta trata aki di un festival ku por kompará ku festival “E Kantando Mayó”, ku tin aki na Kòrsou.
For di Aruba via di un fuente Vigilante Farándula a keda pone na altura ku Tyson Croes tambe a mustra su interes pa lanta buelo for di Aruba rumbo pa Boneiru pa asina e tambe bai partisipá den festival “Kanto Krioyo 2026”. Mas aleu mester bisa ku fuente a duna di konosé ku Tyson Croes ta tumando su partisipashon den e festival e kuestion hopi na serio.
Ta asina ku Tyson Croes ta bai partiispa ku un komposishon di tres kompositor i e tres kompositor nan ta Jurnick,Juelmer i Jueiston. Titulo di e komposishon ku Tyson Croes ta partisipá kuné ta “Rincon m’a yega ki”i mester bisa ku Tyson ta keda kompaña pa agrupashon musikal kultural “JC and Friends”.
Vigilante Farándula a den kontakto ku Tyson Croes,kaminda ku manera ku e la kontesta su telefon e la haña di tende di e informashon risibí. Tyason sin a pensa dos bes a duna di konosé ku.”Nunka di mi biba mi ta asina serio pa ku mi partisipashon pa loke ta trata festival i mi tin ku bisabu ku mi a i ta tumando mi partisipashon na festival “Kanto Krioyo” hopi pero hopi na serio. Esun nan ku ta kere ku ta basilá mi ta basilá pa ku mi partisipashon na festival “Kanto Krioyo”, keremi ku nan ta pèrdè tur nan sèn. Ami ta den full preparashon aki na Aruba i mi ta ansioso pa e dia grandi wega pa asina mi lanta buelo pa Boneiru i drenta den e pueblo di Rincon pa asina laga esun nan ku ainda no konosémi di aserka sera konosí ku mi i pa despues nan mira mi partisipashon den festival “Kanto Krioyo”, mi tin ku bisabu ku tur e otro partisipante nan tin ku wak mi bon, paso ami no ta bai Boneiru djis pa keiru,pero mi ta bai Boneiru pa mi hasi historia keremi kiko mi ta bisabu awe”.
Tyson Croes ta tumando su partisipashon na festival “Kanto Krioyo 2026”na Boneiru hopi na serio.