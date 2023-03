Último ora: Tin kandidato nobo ku interes pa traha riba Isla

Isla—E siman aki Refineria di Kòrsou ta plania pa sinta ku un grupo interesá na habri un sekshon riba tereno di Isla pa prosesá asfalt. Ta trata di Global Oil, GOMG (USoil Group). Ta spera e siman aki un delegashon di e kompania bini Kòrsou pa sinta ku maneho na RdK.

Global Oil ta un kompania di renombre ku ta ópera internashonal i na Estádos Unídos, pero ku den pasado a yega di firma un kontrakt kaba na 2019 ku PDVSA via di nan kompania yu, Erepla. Erepla LLC tabata den kontrakt ku PDVSA unda nan a komprometé pa invertí 500 mion dòler estado unidens pa “upgrading” di diferente planta pa rafiná krudo na Venezuela. E grupo tin bastante aña ta trahando ku PDVSA den un relashon ku ta lanta i kibra bek, manera entre 2006 pa 2008 tabatin un disputa di 52 mion dòler riba spesifikashon di pago.

Na 2019 e kompanianan a bolbe purba un koperashon via di Erepla. Tabata e intenshon pa rebibá entre otro e planta na Tia Juana Lago i Rosa Mediano west di Maracaibo. E relashon entre PDVSA i e grupo a bira mas mihó despues intentonan di e.o. Chevron mes a bin keda si konkretisá. Global ta konosí pa nan komersialisashon di asfalt via di nan kompania mama, Global Oil Management Group. Kontrali ku na CPR Erepla bou di maneho di Global na 2019 a apliká pa un lisensia di OFAC unda tabatin petishon pa un lisensia spesialisá. Mas aleu, akshonistanan di Global for di kambio di milenio tabata hasi negoshi ku PDVSA via un otro kompania Trigeant, ubika na Texas Estádos Unídos. E kompania ya a hiba kombersashon ku RdK i ta spera di sigui ku e kòmbersashonnan. Vigilante for di 16 di febrüari a anunsiá e notisia ku Global ta kandidato fuerte. E grupo no ke rafiná krudo sino produsi asfalt na Kòrsou i eksportá esaki pa Estádos Unídos.