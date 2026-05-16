Umpire ku a empayá wega perfekto a wòrdu kita for di trabou pa MLB

NEW YORK,– Un empayer ku a risibí elogio i notoriedat pa empayá un wega perfekto a wòrdu kita for di trabou pa MLB.
Pat Hoberg a wòrdu retirá ofisialmente pa MLB, asina liga a anunsiá e siman aki. Hoberg a wòrdu kita for di trabou dia 31 di mei aña pasá, pero el a apelá i a sinta afó pa loke ta temporada miéntras MLB tabata investigá.
Di akuerdo ku MLB, nan a kuminsá investigá e asuntu despues di a wòrdu notifiká na febrüari 2024 ku Hoberg a habri un kuenta ku un sportsbook online dia 30 di yanüari. Komisario Rob Manfred tin e poder pa determiná e disiplina den e kaso aki i a disidí di kita Hoberg for di trabou pa motibu di a violá e integridat di beisbòl.
“E enforsamentu estrikto di e reglanan di Major League Baseball ku ta regla kondukta di apuesta deportivo ta un komponente krusial pa mantené nos prioridat mas importante: protehá e integridat di nos weganan pa e fanatikonan,” asina Manfred a bisa den un deklarashon.
E deklarashon di MLB riba e situashon a indiká ku Hoberg a kompartí un kuenta di apuesta ku un hungadó profeshonal di poker ku a pusta riba beisbòl. Esei tabata sufisiente pa un preokupashon pa MLB, ounke e liga no a haña evidensia ku Hoberg mes a pustá riba beisbòl. Un otro preokupashon pa MLB tabata ku Hoberg a eliminá algun mensahe for di su telefon ku nan tabata ke mira durante nan investigashon.
“Un investigashon ekstenso no a revelá ningun evidensia ku Sr. Hoberg a pusta riba beisbòl direktamente òf ku e òf kualke otro hende a manipulá weganan di kualke manera.
Hoberg di 38 aña ta wòrdu konsiderá komo un di e mihó, si no e mihó, umpire den MLB ora ta trata di “call” lansamentu tras di home plate. Hoberg a hala atenshon generalisá na 2022 pa a empayá un wega perfekto durante Seri Mundial.
Hoberg a kuminsá komo empayer profeshonal na 2009, a empayá weganan di MLB pa promé biaha na 2014, i a bira un umpire di MLB full-time na 2017. E tabata empayer den weganan di postseason tur aña di 2018-2022.