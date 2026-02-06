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Un biaha mas ‘Cuti’ Romero den radar di FC Barçelona

February 6, 2026 • 1 minüt pa lesa
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#‘Cuti’ Romero | #Atletico Madrid | #Cristián ‘Cuti’ Romero | #defensor argentino | #FC Barcelona | #futbòl | #The Lilywhites
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