Unda e premio di 1500 florin di “Kantadó Mayó” a keda

WILLEMSTAD,—-No ta bai dura masha ku tin un berpùt ku awa sushi di kloaka ta bai rementá,kaminda ku hopi holó stinki ta bai den komunidat i ku esaki por asta kontaminá pueblo di Kòrsou ku ta sigui e mundu di Kultura prinsipalmente esun di Seú i “Kantadó Mayó”.

Tabata ayera ku Vigilante Farándula a keda pone na altura ku e premio di 1.500 florin ku e ganadó di festival “Kantadó Mayó” mester a haña huntu ku e 5 mil florin ku Kenley Jansen a regalá e organisashon di Fundashon Kultural Seú Kòrsou. Ta asina ku fuente a bisa Vigilante Farándula ku nunka ganadó di “Kantadó Mayó” 2024 “Adjatay” no a risibí e suma di 5 mil florin.

Vigilante Farándula a drenta den kontakto ku Felip Guanipa ku ta e persona ku ta atendé ku festival “Kantadó Mayó”. Ta asina ku Felip a duna di konosé na Vigilante Farándula ku asuntu den sèn si e no ta atendé kuné i e la bisa ku mester tene kontakto ku Carlos Zimmerman ku ta presidente di Fundashon Kultural Seú Kòrsou. Esaki ta loke ku Vigilante Farándula a hasi tambe i na seis okashon,pero sin resultado deseá. No a un sekreto ku pa nada di mundu Carlos Zimmerman no ta reakshoná riba yamada nan di Vigilante Farándula.

Despues Vigilante Farándula a manda un potrèt ku e la saka i manda esaki pa Felip Guanipa,kaminda ku esaki ta mustra e prueba ku Vigilante Farándula a yama Carlos Zimmerman no na 1 okashon,pero na seis okashon i sin a haña reakshon di parti Carlos Zimmerman. Tabata aki nan ku Felip a kuminsá hari i bisa ku “Ami no otro hasi nada otro pa bo,pero ta Carlos mes ta e persona ku tin tur kontesta pa bo i no ami”.Pues tur kos ta mustra ku ta wega di dam tin òf estilo di skùif kashi ku stul djaki pa ayabanda. Ta bon ta tur hende sa ku nunka “Adjatay” no a haña i/òf risibí niun 1.500 florin serka komishon “Kantadó Mayó” ni tampoko serka Fundashon Kultural Seú Kòrsou,manera ku ta ser bisa den kaya. Loke ku e kantante en kuestion a haña ta 5 mil florin di parti Kenley Jansen,300 florin di parti Fundashon Kultural Seú Kòrsou,pa e por a kose su paña pa e bai marcha di Seú kuné i 250 florin di parti “Magi. Pues un bes mas na ningun okashon “Adjatay” no a haña 1.500 florin serka Fundashon Kultural Seú Kòrsou.