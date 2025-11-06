Venezolano ta pèrdè kaso pa wòrdu rekonosé komo refugiado

Hòmber no ta risibí rekonosementu komo refugiado.
Nieuwe Haven,– Tantu korte sivil den promé instansha komo korte di apelashon ta konfirmá ku un hòmber nasé na Venezuela lo no risibí e status di refugiado despues ku el a drenta Kòrsou riba forma ilegal.
Tabata na 2020 ku e hòmber ta drenta Kòrsou via di lancha. Despues ku el a keda detené, outoridatnan a mand’é pa bai barak na Koraal Specht pendiente e proseduranan di deportashon. Pero un momentu dado e hòmber a opta pa kana a proseso pa yega na e status refugiado, ya Kòrsou no tin e base legal pa deportá e hòmber mas. Durante dos tratamentu den korte, e promé tratamentu den korte den promé instansha i despues den apelashon, korte ta rechasá e petishon di refugiado. E rechaso di korte a bini despues ku den nan punto di bista e hòmber no ta kore riesgo si outoridatnan mand’é Venezuela bèk.
Den e tratamentu di korte a bini dilanti ku e hòmber di Venezuela a opta pa bin Kòrsou riba lancha komo ku e tabata bou di preshon di servisio di seguridat di Venezuela, FAES. E hòmber a splika kon el a wòrdu maltratá dor di e instituto den pasado i tambe e echo ku su ruman a disparsé tambe ta un rason pakiko el a bandoná Venezuela.
Ku representashon di abogado mr Zahedi, e ekstranhero a hiba e diskushon ku e departamentu inisial ku a rechasá e petishon di refugio ta netamente e departamentu ku ta supervisá detekshon di ilegalnan, pues mester kuestioná e imparsialidat dje departamentu di “Toezicht & Opsporing”. Tambe e diskushon a surgi ku na momentu ku Toezicht & Opsporing tabata skucha e Venezolano riba su petishon di refugio, a bin sali na kla ku e hòmber no tabata tin un tòlk pa tradusí e informashon nan.
Apesar di e diskushon nan fuerte den sala di korte, hues no a bai di akuerdo ku e argumentunan. Segun hues, un traduktor no tabata nesesario komo ku dos empleado ku a skucha e hòmber tabata komprondé spañó, mas aleu e rason ku e hòmber a bandoná Venezuela pa miedu ku su ruman a disparsé no ta supstansiá ku un denunsia na outoridat Venezolano. E supuesto maltrato dor di personal di FAES na Venezuela por tin di haber kontròl rígido na frontera di Venezuela.