VIBA ta urgi pa garantisá akseso liber na playa

WILLEMSTAD – E fundashon “Vishon Bándabou” (ViBa) presidí pa Selfrin ‘Fanny’ Sambo, a dirigí un karta urgente na Parlamento di Kòrsou, den kua nan ta pidi akshon parlamentario pa garantisá akseso liber di siudadanonan na playanan i kosta di nos isla. E fundashon ta argumentá ku e akseso na kosta ta un interes públiko fundamental ku ta relashoná ku identidat, kultura i derecho di habitantenan di Kòrsou, i ku no por pèrmití ku interes komersial òf maneho opako ta limitá e akseso sin un base legal kla.

Segun e fundashon, den e último tempu tin señalnan ku siudadanonan ta enfrentá limitashon, blokeo òf kondishonnan ku ta difísil pa por drenta playanan públiko. E problema akí ta mas visibel serka playanan ku ta serka di hotèl, resort, restorant òf “beach clubs”. E fundashon ta enfatisá ku pago pa fasilidatnan opshonal manera kama di laman, parasòl òf servisio di horeka ta aseptabel, pero ku no mester tin obligashon di paga òf konsumí pa por solamente drenta laman.

Den nan karta, e fundashon ta referí na artíkulo 5:26 di Kódigo Sivil di Kòrsou, ku ta stipulá ku playanan di laman ta propiedat di Pais Kòrsou. Limitashon di e aksesibilidat akí por tuma lugá solamente si tin un base legal den forma di lei (“landsverordening”). E fundashon ta sostené ku kontratonan di maneho (“beheersovereenkomsten”) òf hür di tereno di gobièrnu (“erfpacht”), no ta duna outoridat pa trata terenonan di estado komo si fuera ta propiedat privá.

Pa e motibu akí, e fundashon ta pidi Parlamento pa eksigí un rapòrt kompleto riba aksesibilidat di lamannan di e minister enkargá ku Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano (TTPU òf VVRP) i Domeinbeheer. E rapòrt akí mester kontené informashon di kada playa tokante e státus hurídiko, e kondishonnan di “erfpacht” òf konseshon, e rutanan di akseso públiko ku mester ta habrí i e base legal pa kualke limitashon ku ta eksistí. Tambe nan ta pidi pa gobièrnu hasi dokumentonan relevante, manera kontratonan di ”erfpacht” i pèrmitnan, disponibel pa garantisá transparensia.

E organisashon ta pidi Parlamento pa kontrolá si e situashonnan aktual na playanan ta kuadra ku e leinan vigente di Kòrsou. Tambe nan ta sugerí pa organisá un oudiensia públiko (“hoorzitting”) den Parlamento ku partisipashon di e minister, ekspertonan hurídiko, operadónan di playa i representantenan di komunidat, pa trata e tema akí.

Si resultá ku sierto playa ta solamente aksesibel via tereno privá, e fundashon ta pidi Parlamento pa buska solushonnan adekuá, manera negosiashon di derecho di kaminda pasa, kompra di kamindanan ku ta duna akseso na públiko, òf otro medida pa garantisá akseso públiko. Finalmente nan ta pidi pa evaluá si ta nesesario pa Kòrsou tin un lei spesífiko pa regulá playanan públiko, pa duna mas klaridat tokante derecho i responsabilidatnan di tur partido imbolukrá.