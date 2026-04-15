“VivaKids” ku piesa nobo i videoclip riba merkado

WILLEMSTAD,—-E formashon musikal hubenil “VivaKids”, ta rumbo pa 10 aña di eksistensia yen di ambiente i kosnan super lük. Ku hopi alegria i orguyoso VivaKids Recycleband ta bolbe lansa otro tremendo videoclip titulá “DJUS”.
“DJUS” tin un ritmo masha kontentu. “DJUS” a wòrdu kompositá pa e muchanan di VivaKids mes huntu ku lider di e banda i artista multitalentoso Omar Sling. E videoclip di “DJUS” ta laga nos muchanan mira e importansia pa bebe awa mas tantu ku djus. Paso manera e letranan di e kantika mes ta bisa: “Den djus tambe tin awa i awa tambe ta kita bo set”. E videoclip di “DJUS” ya ta riba Youtube.
Ta asina ku Vigilante Farándula a hiba un kombersashon ku Omar Sling kaminda ku e la bisa lo siguiente. “Nos ta invita tur hende pa bai wak e, like and share ku tur boso konosí nan.
E videoclip di “DJUS” ta demostrá kon dushi bo por pasa ku kosnan simple i bebiendo awa I djus.
Sin duda un i tur ku wak e videoclip aki por tende i mira kon bon será e ritmo ta zona i e alegria di e muchanan aki ta brota den e videoclip aki. VivaKids ta yama masha danki na kada mucha ku a partisipá den e videoclip di “DJUS”. Nos kier habri e oportunidat pa mas muchanan ku ke forma parti di VivaKids Recycle Band, por hasi esei. Fabor di manda nos un mensahe via FB VivaKids Recycle Band. VivaKids tin mas plannan lük pa e aña aki pa sigui entretené i deleitá tur nos muchanan di Kòrsou, Aruba i Bonaire. Sigui pidi e kantika “DJUS” na bo radio emisora favorito i sigui wak e videoclip, like i share”.