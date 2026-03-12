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Wesley Sneijder ta debutá ku polémika den futbòl amatùr

March 12, 2026 • 1 minüt pa lesa
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#eks internashonal hulandes | #Focus’07 | #futbòl | #kuater kambio | #OSM’75 | #sportpark Fazantenkamp | #vierde klasse E | #Wesley Sneijder
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