HULANDA,—-Kiko ta pasa ora bo pone Stanley Clementina huntu ku Willy Rodriguez den un studio di grabashon musikal. Ta asina ku Vigilante Farándula a haña e primisia ku Studio Steez Music ta karga ku bendishon e dianan aki for di momentu ku Willy Rodriguez a pone pia den dje.
Tur hende konosé Willy komo un di e sòldatnan di Dios ku semper a sa di kaptura kada Kurason ku Ritmonan kontagioso i palabranan ku ta trese bendishon i pas medio di inspirashonnan ku ta bin di ariba. Pero mester duna di konosé ku Stanley ta bin kompletamente for di un otro gremio musikal.
Pero lokual hopi kisas no sa ta ku Stanley a kuminsá su karera musikal komo kantante den Iglesia atventista na Steenkoraal.
E tempu ei Stanley tabatin 9 aña di edat e la skirbi su promé kantika titulá “Dia Kristu Bini”.Tambe e la trese un tumba den 2025 titulá 5 Bendishon. Manera Stanley mes ta bisa “Sin Dios Mi No Ta Nada”. Aworakí e ta haña ku ta e momentu adekuá pa gradisí nos tata pa e rosea ku nos por hala kada dia den forma di e homenage musikal aki. Tambe e momentu pa konta su bendishon nan.
Willy i Stanley a sinta huntu djis un par di ora i mesora e bendishon di Dios a drama riba e 2 kabayeronan den forma di palabranan ku lo bai nifiká hopi pa nos pueblo. Riba un vibe positivo den e kombinashon di Gospel i Kompa pronto Stanley i Willy lo bai pone tur hende riba pia den goso i alabansa. Vigilante Farándula a keda pone na altura ku “Un Petishon”, ta titulo di e piesa di gospel ku e dos kantante nan ku ta Stanley Clementina i Willy Rodriguez ta grabando na r momentu nan aki den un studio di grabashon na Hulanda.
Willy Rodriguez i Stanley Clementina ta den studio di grabashon.