Yamada pa shofùr mèldu i pa testigunan duna informashon riba hit and run trágiko

Rio Canario— Hefe di Komunikashon na Kuerpo di Polis, Maurits Rosalina a konfirmá na Vigilante ku kuerpo di polis tin atenshon pa e aksidente trágiko ku a tuma lugá den oranan di mardugá tempran awe. Ta investigando pero no tin un pista definitivo ainda
E funshonario a hasi un yamada pa e shofùr entregá su mes na e warda di polis mas serkano miéntras alabes el a hasi un yamada pa testigunan yama 917 i duna informashon riba lokual nan a mira. Te ainda no tin pista . Segun e komunikado di polis, rjamars 7 di òktober 2025 alrededor di 00.12’or, Sentral di Polis a risibí informashon di un kaso di aksidente grave ku a tuma lugá riba Caracasbaaiweg, algu despues di e krusada ku Bronsweg den direkshon ost.
Na yegada di e promé unidat, el a tuma nota di un hòmber heridá drumí abou riba kaya i ku ya no tabata duna señal di bida. For di investigashon preliminar a sali na kla ku e víktima a keda alkansá pa un vehíkulo, nèt na momemtu ku e tabata krusando kaya. Despues di e aksidente, shofùr di e vehíkulo a kontinuá su destinashon, sin laga su entidat atras. Personal di ambulans a presentá na e sitio, pero no por a hasi nada mas pa e hòmber ku a sufri leshonnan serio a konsekuensia di e aksidente. Dòkter di polis ku tambe a keda notifiká, a konstatá morto. Investigashon den e kaso ta kontinuá.