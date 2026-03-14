Yamada pa stòp ku importashon di bòter di plèstik kolorido-transparente(PET)

PUNDA,– Den un anunsio riba retnan sosial, e kompania ku ta liderá resiklahe di plèstik aki na Kòrsou, Greenforce, a pidi pa stòp ku importashon i produkshon di bòternan di plèstik ku ta transparente i kolorido modèl PET.
E anunsio ta bini despues ku Greenforce a duna di konosé ku resiklahe di bòternan di plèstik(PET) ku ta kolorido no ta rendabel mas. Ta trata aki di un desaroyo internashonal. Bòternan di plèstik PET ku ta kolorido ta muchu kontaminá ku koló pa wòrdu resiklá riba un forma efisiente. Kual tin komo resultado ku e proseso di resiklahe ta bira muchu kostoso.
E anunsio original di Greenforce tabata un yamada pa públiko stòp di entregá bòternan di plèstik PET kolorido na e lokashon nan di resiklahe di Greenforce repartí rònt Kòrsou. “Nos ta lamentá e desishon aki, pero den e merkado internashonal, ningun hende no ke resiklá PET kolorido mas”, Greenforce ta anunsiá.
Mas aleu den e anunsio Greenforce ta amplia ku pa años kaba hefenan di merkadeo ta importá bòternan PET kolorido siendo ku e produkto aki no por resiklá fásilmente. “Nos ta hasi un yamada na tur ku ta resiklá via Greenforce pa pusha pa un kambio radikal kon ta konsumí i kumpra produkto”, anunsio ta sigui splika. Mas aleu Greenforce ta splika ku bòternan di plèstik di marka Claro, Coco Rico, bòter bèrdè di Aloe marka Lovers, i tambe bòternan di suplemento no por wòrdu resiklá mas. Pa loke ta bòternan transparente PET(sin koló), si por wòrdu resiklá ketubai. Finalmente bòternan di plèstik kompletamente transparente ku ta PET, ainda ta bon biní na e sentronan di resiklahe.