Jurriën Timber ta bai su di dos Kopa Mundial

Aparte di nos selekshon nashonal ku a biaha ku 26 hungadó, Jurriën Timber tambe ta regresá Kopa Mundial, den selekshon hulandes. Na 2022, e la hunga 390 minüt kontra Ecuador, Qatar, Estádos Unídos i Argentina.

Pa su madures i mentalidat semper Jurriën Timber a kana dilanti den su kategorianan di edat futbolistikamente. Semper e la dal pasonan grandi. Apesar di esei, e mes semper a keda kritiko ku su mes. E tabata desidido pa krese den e deporte Rei. Aktualmente e ta un di e mihó hungadónan di Aesenal, despues di un traslado for di Ajax Amsterdam. Ku regularidat e ta e mihó hungadó riba tereno di wega i ya tin eksperensia den torneonan grandi na Oropa i den selekshon Ulandes. E por wòrdu konta den e mihó talentonan defensivo di aktualidat. Su klase komo gran talento e ta demostrá kada wega atrobe.

Ta difísil pa gar’e riba un fayo. E ta dje konstante ei ku e la yega di manda un otro talento defensivo Matthijs de Ligt, ku sa kometé su pifionan, banki den selekshon Ulandes. E tin un karakter di heru i por ta e futuro kapitan di un ekipo grandi òf selekshon Ulandes. Kòrda bon ku ta 21 aña so el a yega Qatar i tin 25 na Kopa Mundial 2026. For di chikitu por a mira ku e lo bai dal stapnan grandi. E ta ruman di Quinten, su pia oochi i nan ta di desendensia Kurasoleño. Nan dos ta inseparabel. Ántes tambe riba tereno di bala. Ku 5 aña nan a kuminsá hunga bala den DVSU, un ekipo den serkania. Den dos aña nan a hala atenshon di skoutnan di entre oro Ajax ku Feyenoord. Asina nan a resultá den e akademia di Feyenoord. Tur dia nan mester a bai Feyenoord den un bus pa entrená. Bin kas anochi, traha hùiswèrk i lanta trempan siguiente dia. Nan a logra nan diploma di Havo si. Promé nan tur dos tabata hunga defensa sentral den hubenil di Feyenoord. Nan tabata komprondé otro siegamente riba tereno. Nan a sali kampion den hubenil, pero Quinten kier a hunga bolante, pero Feyenoord kier a mir’e den defensa banda di su ruman.

Jurriën ta fuerte, lihé i trankil den posishon di bala. Na un dado momentu na 2014 e oochinan a disidí ku nan ke bai Ajax. Nan mama Marylin tabata mama i tata pa nan i tabata traha dos trabou pa mantené hinter e famia ku ta enserá sinku ruman hòmber a laga e desishon den nan man. 2 di juni 2021, Jurriën a debutá den e selekshon mayó di Ulanda, despues di a hunga den tur selekshon hubenil Ulandes. Na 2017 e la sali kampion Oropeo U-17. Jurriën ta hunga bala ku un trankilidat i ta konfiabel i stabil den defensa. E no ta hasi kos straño i por hunga tantu bèk sentral komo riba ala den defensa. E por hunga riba forsa tambe, paso físikamente e ta duru riba pia. Pero tin bon téknika i ta antisipá hungadó bon. E dos habilidatnan aki bo por rekonosé den su wega. Di tur e talento grandinan ku Ajax tin, tantu ulandes komo ekstranhero, na 221, e la wòrdu skohe e mihó talento di e ekipo.

Pa su mama Marilyn lo ta un momentu speshal, despues di a invertí tantu den su yunan. Asina e oochinan a kuminsá traha poko sèn den futbòl, e promé kos ku nan a hasi ta kumpra un outo pa nan mama i mara un streki rondó di dje, paso den un kachipin e tabata hiba nan tur kaminda.