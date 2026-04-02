YDK na Hulanda kondená na 4 aña  pa abusu seksual  yu di kriansa

ALMELO – Un tribunal na Overijssel a dikta sentensia djamars último den e kaso di un hòmber akusá di abusu seksual di su yu di kriansa, kende e tempu ei tabatin entre 12 i 16 aña. E tribunal a determiná ku e hòmber a kometé dos delito spesífiko den e mardugá di 12 pa 13 di mart 2025 na Haaksbergen, esta violashon i agreshon seksual.

E tribunal a basa su mes riba e testimonio di e yu di kriansa, kende a duna detaye kon e hòmber a kometé aktonan seksual ku a inkluí penetrashon vaginal ku pénis i dede. Esaki a keda kombiná ku mensahenan seksual via telefòn i e historia di búskeda riba internèt di e hòmber. Korte a konsiderá ku e testimonio di e yu di kriansa tabata konsistente i kreibel.

Durante e proseso e hòmber a nenga e akusashonnan i a para ariba ku e mucha mes a tuma inisiativa, pero Korte a rechasá esaki komo algu no kreibel. Korte a apsolvé e hòmber di otro akusashonnan ku tabata referí na abusu seksual na Kòrsou, Nieuwegein i na otro okashonnan na Hulanda, pasobra no tabatin sufisiente prueba pa proba esakinan legalmente.

E hòmber mester paga un total di 15.171,96 florin na e yu di kriansa, ku ta inkluí 171,96 euro pa daño material (un “kama nobo”, kual ta simbóliko pasobra e abusu a tuma lugá den su mes kama) i 15 mil euro pa daño emosional. Korte a determiná ku mester depositá e kompensashon riba un kuenta ku ‘klóusula BEM’ pa protehá e menor te ora e kumpli 18 aña. Su representante legal por usa e fondo solamente ku pèrmit di korte.

Un kláusula di BEM ku ta para pa “Belegging, Erfenis een andere gelden Minderjarige” (Invershon, Herensia, òf otro fondonan pa Menornan), ta un kuenta di banko blòkiá pa menornan di edat, diseñá pa protehá fondonan di herensia, demandanan di daño, òf invershonnan te ora nan kumpli 18 aña.

Aparte di e kastigu di prizòn, Korte a imponé un medida basá riba artíkulo 38z di Kódigo Penal pa sigui vigilá e hòmber ora e sali for di prizòn, pa garantisá seguridat di e mucha i prevení kualke delito den futuro. E tribunal a rechasá e petishon di fiskal pa pone un prohibishon di kontakto i di moveshon (artíkulo 38v), pasobra nan a haña ku e supervishon via 38z ta sufisiente.

E tribunal a enfatisá ku e hòmber a kometé e aktonan akí na un manera deliberá i sin tene kuenta ku e interesnan di e menor, kende tabata víktima den un situashon ku mester tabata seif. Korte a tene kuenta tambe ku e hòmber no tin antesedente penal similar i a wak su situashon personal i laboral.

E kastigu di prizòn ta 4 aña, pero e hòmber ta den libertat na e momentu akí pasobra su detenshon preventivo tabata di skòrs for di mei 2025. E tribunal a disidí di no lanta e medida akí, loke ta nifiká ku e por warda e yamada pa ehekushon di su sentensia den libertat. Kemèn nan mes lo yam’é p’é bai sinta e kastigu. No a duna un parti di e kondena komo kondishonal, debí na e gravedat di e delito i e aktitut di e akusado.