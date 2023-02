Advent Ziekenhuis ta pèrdè kaso tarifa pa kuido di pashènt.

WILLEMSTAD – E tarifanan di Advent Ziekenhuis pa kuido na pashèntnan di e Banko di Seguro Sosial SVB no a kambia for di aña 2001. No a adaptá esakinan na e oumento di gastunan komo konsekuensia dje problemanan finansiero serio dje hòspital.

Riba petishon di Advent Korte di Prome Instansia a husga na 2021 ku pais Kòrsou ta aktua inhustu dor di mantené e tarifanan meskos, pasó a oumentá e mesun tarifanan ei pa Sehos/CMC sí den pasado. Korte a asta otorgá Advent 4 mion florin pa daño sufrí pa motibu dje inhustisia. Pero Korte den Apelashon ta pensa otro i a rechasá e petishonnan di Advent ayera.

Korte den Promé Instansia meskos ku Advent ta di opinion ku gobièrnu ta aktua inhustu, paso e tarifanan di Curaçao Medical Center (CMC) sí a subi na 2009. Segun e promé hues, gobièrnu a argumentá insufisientemente (i no ta probá tampoko) ku ta eksistí algun hustifikashon pa e distinshon ku a hasi for di 2009 den e dos hòspitalnan ora di fiha e tarifanan di kuido, ku te na e aña ei tabata meskos pa ámbos institushon médiko. Segun e promé hues, hasiendo esei gobièrnu a aktua violando e prinsipionan di igualdat (gelijkheidsbeginsel) i prohibishon di arbitrariedat (verbod op willekeur).

Gobièrnu a apelá e sentensia ei di dia 18 di òktober 2021 i ayera Korte den Apelashon a tuma un desishon nobo. E 3 huesnan a tene kuenta ku diferente echo presentá den e kaso akí. “Pa por presumí violashon di prinsipio di igualdat, mester eksistí kasonan igual ku ta keda tratá di manera desigual, miéntras no ta eksistí sufisiente hustisifikashon pa esaki. Hof ta di opinion ku den e kaso akí no ta eksistí kasonan igual, kemen gobièrnu por a disidí rasonablemente di trata e dos hòspitalnan di manera diferente. Gobièrnu a argumentá (loke Advent no a refutá) ku Kòrsou (den liñanan general) tin un sistema pa finansiá henter e organisashon di e institushon di kuido, atrabes di deklarashonnan di tratamentunan médiko.”

Esaki ta pone ku den prinsipio por kubri tur gastu di organisashon ku e finansiamentu dje tratamentunan médiko akí. E gastunan akí ta fluktua fuertemente, meskos ku e demanda pa kuido médiko. Miéntras ku e naturalesa di e diferente institushonnan di kuido médiko i naturalesa di e kuido médiko brindá tambe ta influensiá e gastunan di kuido. Gobièrnu a splika tambe ku CMC (ántes Sehos) ta e hòspital mas grandi den Karibe, ku tin un pakete di funshon hopi amplio, loke ta pèrmití trato di pashèntnan di tur nivel di komplehidat di 1 pa 5. Miéntras e kuido ku Advent ta brinda (operando komo un institushon satélite) no ta bai mas leu ku kategoria 1, 2 i ta yega máksimo 3.

Segun gobièrnu, esaki tin konsekuensianan organisatorio, paso CMC por ehèmpel tin ku tene un kama di kuido intensivo disponibel (pa por ehèmpel un operashon di rudia di un pashènt ku diabetes), siendo Advent no tin ku hasi esaki pa mesun tipo di operashon. Kontrali na Advent, CMC tin un deber di kuido di emergensia 24 ora i ta konta ku e infrastruktura i e personal pa realisá por ehèmpel tratamentunan onkológiko. Kontrali na Advent, CMC tin un funshon akadémiko ku estudionan médiko i investigashon sientífiko. E diferensianan akí ta nifiká ku CMC tin ku hasi muchu mas gastu pa e mesun tratamentu médiko ku Advent. Teniendo kuenta ku su tamaño i loke ta ofresé na kuido riba tur nivel di komplehidat, CMC ta di importansia esensial pa kuido médiko na Kòrsou. Advent di otro banda ta hopi mas chikí i ta operá komo un institushon satélite. Asina gobièrnu a enfatisá

Segun Korte den Apelashon ta plousibel ku e situashon finansiero di Advent ta hasi hopi difísil pa por drai e hòspital di forma responsabel ya ku pa 20 aña no a adaptá e tarifanan. Pero ta resumí den e sentensia: “E komparashon ku Sehos/CMC no ta bálido, ya ku tin diferensianan den naturalesa i tamaño dje hòspitalnan. Ademas e organisashon di kuido médiko na Kòrsou i e eskohonan den kua ta basa esaki, ta pertenesé na Landsbestuur i mester establesé nan den tumamentu di desishonnan polítiko. Hues den prinsipio no por intervení den esaki. Lo por a apliká un eksepshon si kuido médiko na Kòrsou lo a yega na un nivel inaseptablemente abou debí ku no a kambia e tarifanan di kuido pa Advent Ziekenhuis. Pero esaki no t’e kaso.”