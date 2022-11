Na Hulanda kasonan (5417) Corona ta sigui baha

DEN HAAG—E kantidat di kontagionan di Corona a sigui baha, pa di 6 siman konsekutivo e sifranan ta baha.

Instituto di Salubridat RIVM a pone e thermometer di corona na nivel 1, esun di mas abou, loke ta nifiká ku e preshon riba e sistema di kuido i komunidat a keda limitá. E nivel riba e thermometer no tin konsekuensianan den praktika, pasobra aktualmente no tin medidanan. RIVM ta konseha tur hende pa keda laba man i keda kas si tin kehonan. E thermometer di corona a keda introdusí sèptember. E tin 4 nivel di abou te hopi haltu. Dia 11 oktober e nivel a subi pa promé biaha di abou pa haltu. Esaki a sosode pasobra e kantidat di kontagionan a subi i gruponan vulnerabel ta kore rísiko èkstra. Dos siman pasá RIVM a tene e thermometer na haltu pasobra a bini un supvariante nobo di e vírùs. RIVM a registrá siman pasá 5417 tèst positivo. Ta e kantidat di mas abou di kasonan for di yüni 2021. E siman previo e instituto a meldu un kantidat di 6077 kaso di corona. e kantidat di kasonan a baha ku 10% den un siman. Ménos kaso ta nifiká tambe ménos pashènt ku keho di corona den hospital. Den último siman un kantidat di 254 pashènt a drenta hospital ku kehonan di Corona, e kantidat di mas abou for di komienso di sèptember, 11 siman pasá. Den un siman di tempu e kantidat di pashentnan a baha ku 25%. RIVM ta basa su sifranan riba melding di GGD, Infectieradar i awa riool. E kantidat di hendenan ku a tèst na GGD a baha ku 10%. Den kasnan di kuido tambe e kasonan a baha leve ku 1%. Den kuido intensivo e pashentnan ku Corona a baha drastikamente. Aktualmente tin 18 pashènt ku Corona den kuido intensivo kompará ku 22 e siman previo, un bahada di 18%. Segun RIVM tin dos vershon di variante omicron na kaminda. Nan tin e nombernan sientífiko BQ.1 i XBB. E promé por bira dominante. E vershonnan nobo no ta hasi hende mas malu ku e variantenan anterior.