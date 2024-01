  No ta pèrmití niun hende insultá polis

Jules Ilario a papia di entre otro no sigui òrdu di outoridat. Polis tin outoridat pa duna instrukshon na eventonan i sigur durante eventonan grandi.

Punda,– Miembro di e tim di maneho di Kuerpo Polisial señor Jules Ilario ta splika ku e parti di stashonamentu di vehíkulo robes ta importante den e temporada aki. Tambe ku tin vianan ku ta keda sera i ta importante pa vehíkulonan no para dilanti porta di kas òf di negoshi.

Si polis tou bo vehíkulo e gastu ta bai pa e doño i bo mester yama 115 pa bo haña e bo vehíkulo bek i esaki ta posibel dos ora despues ku marcha tèrminá. Tambe e ta pidi públiko pa no sinta riba dranghek. Benta di bebida na bòter òf bleki no ta ser pèrmití. Tambe no ta pèrmití pa kita òf move loke polis pone pa órden públiko (e.o barinan). Tampoko por stroba e marcha di kuminsá i tampoko durante desaroyo di e marcha. Ta alerta doñonan di negoshi òf kasnan ku tin balkon pa tene kuenta ku e kantidat di hende riba balkon. Tur hende mester sigui órden di polis.

Tambe Ilario a papia di entre otro esnan ku no sigui òrdu di outoridat. E ta splika ku Polis tin outoridat pa duna instrukshon na eventonan i sigur durante eventonan grandi. Polis ta hasi esaki pa sigurá e seguridat di un i tur. Loke tambe e ta aksentuá riba dje ta e aspekto di insulto di polis, pero polis ta tene kuenta ku tin hopi bebementu di alkohòl i polis lo tin toleransia pa ku esaki, pero no ta pèrmití pa komportá di forma grosero i insultá polis na momentu ku polis ta atendiendo ku bo, tin chèns ku bo por keda detené. Tambe tene kuenta ku tur persona for di 12 aña mester tin su identifikashon huntu kuné, na momentu ku bo no por hasi esaki, e ta un infrakshon i polis por aktua.

Huntu ku otro kuerponan, polis lo ta den kaya pa tene òrdu. Esnan ku no ta bai wak karnaval ta alerta esakinan pa ora nota algu straño den bario pa yama polis mesora, polis lo ta visibel den bario na momentu ku karnaval ta tuma lugá, Ta pidi mayornan pa papia ku nan yunan pa komportá nan mes i no hasi di mas ku alkohòl. KPC ta garantisá ku nan tei pa asina sòru pa nos tin un karnaval safe.