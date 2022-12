Parlamento a pèrdè esensha den proyekto kuestionabel di BearingPoint

Bashí: tabata tristu ayera ku na dado momento sala di Parlamento tabata bashí ku apénas algun miembro tratando un tema importante manera proyekto BearingPoint. Riba e foto momento SOAB tabata duna nan presentashon.

Punda—Kabinete Pik Pisas ta bai renegoshá ku BearingPoint riba e proyekto ICT pa outomatisá Servisio di Impuesto. Esaki despues di a paga un suma di kasi 19.8 mion florin na Bearing Point, den un destaho ku meresé bai Ministerio Públiko.

Kòrsou, djaluna último a trata e proyekto konosí komo “BearingPoint”. For di 2014, e proyekto tabata bou di nubianan skur ku sospecho fuerte di iregularidat den e proseso di destaho. Parlamento di Kòrsou, ku apénas un mayoria, a trata e proseso.

Minister di Finansas, Javier Silvania a fulminá serio kontra otorgashon di e proyekto, pero tabata Parlamento ku e keda atras sin por a komprondé esensia di e tratamentu. E problema di BearingPoint ta e suma pa kual a duna e kompania derechi di ehekushon miéntras tambe mester laga investigá e desishon ta dikon i ken a pone BearingPoint bek den kontienda despues di a pèrdè kontra di IBM i EY. Parlamento a pèrdè e punto aki kompletamente fo’i bista i sin realisá, ta lagando BearingPoint skapa ku un fayo di kasi 20 mion florin.

SOAB, e fundashon di kompatibilidat estatal, a duna un presentashon den Parlamento kual tabata indikativo pa inisiá un proseso mas a fondo. Anke na sifra, SOAB no tabata por a hasi muchu, pero e instituto a indiká ku organisatorio e proseso i guia pa outomatisá Servisio di Impuesto tabata defisiente.

Djaluna segun Minister Silvania, ta basta ku “free ride”. Lo diskutí ku e meta pa yega na palabrashon tokante loke a paga kaba na BearingPoint i e sistema ku BearingPoint a entregá na Servisio di Impuesto, pero ku no ta kumpli ku loke a palabrá. Lo yega na akuerdo tokante trabounan èkstra (meerwerk) ku mester hasi i traha afsprak ken lo karga ku e gastunan konserní. Lo yega na kondishon kla tokante implementashon di e sistema. Segun e minister di Finansa, lo no paga nada promé ku implementá esaki. “No tin kuenta di paga delantá mas.” Alabes lo diskutí pa yega na un akuerdo tokante un but pa ora ku no kumpli ku afsprak. I finalmente lo diskutí pa yega na afsprak tokante mantenshon dje sistema. Segun Minister Silvania e prinsipio di e renegosashon ta, ku kualke ‘meerwerk’ ku mester tuma lugá pa motibu ku e sistema no ta kumpli ku loke a palabrá, ta e proveedó mester karga ku e gastunan. “Ta basta ku ‘free ride’ awó, e la duna di konosé. (nota redakshon: kuestionabel den e sentido aki tin nifikashon di diskutibel, “betwistbaar”.