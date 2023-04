Relashonista Públiko Kuerpo Polisial “ Imro Zwerwer” ta bèk

Investigashon a terminá i no a haña nada kontra Zwerwer i pa e siman aki e por ta di regreso.

Willemstad—Despues di a pasa vários luna den un insertidumbre formal porfin e investigashon ta kla i ku e relashonista Públiko di Kuerpo Polisial den e kaso aki señor Imro Zwerwer próksimamente ta bek na su funshon.

Pa e siman benidero te ainda ta pone ku Imro Zwerwer por ta bek na su fushon di relashonista Públiko di Kuerpo Polisial Kòrsou. E relashonista públiko a ser pone riba non aktif despues ku su nòmber a kuminsá skeiru den kasonan unda tabata tilde di tabatin relashon ku koleganan na trabou. Despues ku e insinuashonnan a bira mas fuerte a opta pa kuminsá un investigashon i tabata den luna di sèptèmber di aña 2022 ku a pone Imro Zwerwer riba non aktif pa asina por a hasi e investigashon den su kontra. Un dama ku tambe tabata traha den Kuerpo Polisial komo sentralista a ser pone riba non aktif debí ku tabata akus’é di tabata forma parti di un eskort ku tabata duna servisio kual tabata tacha e bon nòmber di Kuerpo Polisial. Despues di mas òf ménos 7 luna di investigashon no por a proba ku Zwerwer tabata metí den e mishimentu ku un òf mas kolega femenino manera tabata akus’é. E dama ku tabata traha komo sentralista tampoko no a duna niun deklarashon kontra di Zwerwer kual a pone ku a yega na e konklushon ku no tin nada konkreto kontra di e alto inspektor Zwerwer i ku e tin ku regresá su posishon bek komo relashonista públiko di Kuerpo Polisial Kòrsou. Miéntras tantu pa ku e dama sentralista i un inspektor di Polis ku tambe a ser pone riba non aktif ainda no a tuma un desishon den nan kontra. Durante di ousensia di señor Zwerwer tabata kore e rumornan ku e tabata aspirá asta pa bira hefe na Prizon debí ku e no tabata masha inkliná pa regresá Kuerpo pero di e opshon aki no a tende masha . Zwerwer ta kla pa regresá.