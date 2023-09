Atrako sivil riba fuel oil na Bullenbaai

Leonardo Taborda huntu ku Javier Hernandez den kompania di konseheronan Bertie Braam i Robert Frans.

BULLENBAAI—E bataya pa 496 mil bari di fuel oil na Bullenbaai, balorá e entre 20 pa 30 mion dòler, a sigui den korte djabièrnè último. E tratamentunan ta mustra di ta trata di dos intento di atrako sivil, riba e lote mionario den e tankinan.

For di inisio di e karnaval ku Refineria di Kòrsou a kuminsá orkesta na ougùstùs/sèptèmber 2022, tabatin gañamentu na pueblo di Kòrsou, prinsipalmente di e direktor di RdK, Patrick Newton. Newton a gana na medionan di komunikashon, na Parlamento di Kòrsou, na Promé Minister Pik Pisas i na sosionan di CPR. Aparte di e proseso pa despista gruponan di interes ken ta doño di e fuel oil i demas kumplimentu responsabel riba e entrega, Refineria di Kòrsou e pone Kòrsou na peliger dor di a laga e fuel oil drenta Kòrsou sin tabatin un lisensia outorisá. Riba esaki tambe Newton a gaña Gobièrnu di Kòrsou i Parlamento. Despues ku e problemanan den seno di CPR a kuminsá, den korte a keda determiná i konfirmá ku e partidonan envolví no tabatin e kapital nesesario pa inisiá e proseso di maneho na Refineria Isla. Riba esaki tambe Newton di Refineria di Kòrsou a gaña. Te ku djabièrnè no a logra risibi un kontesta di representantenan di Refineria di Kòrsou riba un beslag ku e kompania a imponé riba e fuel oil.

Fransisco Martinelli di e bufete Patton Moreno & Asvat, ta sali korte djabièrnè último despues di a bringa un beslag imponé riba e fuel oil. Martinelli a bini for di Panamá i ta representante di e kompania World Lead.

Na momento e konflikto a bini entre sosionan di Caribbean Petroleum Refinery a tuma lugá, e bataya pa e fuel oil alabes a inisiá. Refineria di Kòrsou huntu ku CPR, konsientemente a skonde propietario di e fuel oil, kual supuestamente mester tabata un kompania, United Petroleum Corporation di Panamá, kual kompania a resultá den bankarota. En realidat e plan tabata pa saka e fuel oil for di Venezuela, uza tankinan na Bullenbaai, pa un grupo di persona bira mionario despues di benta. Te ku awe, hasta den korte, no tin klaridat ken a paga pa e fuel oil ni tampoko kuantu sèn a paga pa esaki. djabièrnè último a keda konfirmá ku tin dos beslag imponé riba e fuel oil, kual tambe ta mustra di ta intentonan di haña kòntròl riba e lote pa por bende esaki despues. E promé beslag tabata di e grupo venezolano, (Socorro, Taborda, Marquez) kendenan a keda ku kòntròl riba CPR Holidng. E di dos beslag a bini djabièrnè último di Refineria di Kòrsou, kual beslag fuentenan a revelá na Vigilante ku Patrick Newton no tabata na altura di dje. Aparentemente, ta abogadonan di RdK a opta pa imponé beslag.

Lokal: Erchenel Doran, tambe bringando duru pa logra kòntròl riba e fuel oil.

Pa lokual ta trata e pago di fuel oil, segun dokumentashon for di un konseho di InterJuris na Miami, tabata trata di un kompensashon di debe na e kompania United Petroleum Corporation. E kompania aki a bai bankarota. Si, riba papel, UPC tabata propietario di e fuel oil, ta sigui misterioso dikon abogadonan of kuratornan di e kompania no a bini Kòrsou pa imponé beslag riba e fuel oil. E prosesonan den korte, inisiando for di Yüni 2023, ta intentonan sivil pa tira atrako riba e fuel oil.

E proyekto di Caribbean Petroleum Refinery, tabata un “scam” pa tras di kortina di Refineria Isla, kuminsá saka fuel oil for di Venezuela sin lisensia pa bende riba merkado internashonal. Te ku djabièrnè último, den korte tabatin bringamentu riba e propiedat ku tin almasena na Bullenbaai.