Banko sentral a tuma medida ku banko Knab

AMSTERDAM—Banko sentral hulandes (DNB) a tuma medidanan fuerte kontra e banko Knab, eks-supsidiario di kompania di seguro bankario Aegon.

E banko obligatoriamente mester bende sientos di miones di euro den fiansanan. E maneho di risiko i e kartera di kredito no tabata na ordu apesar di hopi atvertensia i rekordatorio di e supervisor. Tur esaki ta den e relato anual di Knab. Pa años kaba banko sentral ta atverti pa e maneho di risiko inadekua di Knab. E banko online a otrogá hopi fiansanan via tur tipo di plataforma di kredito digital lokal i internashonal. Segun DNB e ambishonnan di ganashi i kresementu tabata mas importante ku un bon maneho di risiko i asina a viola legislashon pa bankonan. DNB tabata eksigí pa Knab pone tur kos na ordu, pero nan no a kumpli. DNB a pone preshon i Aegon a disidi den 2022 pa aselerá pa para e protofolio di kredito. Knab a redusí su fiansanan via e plataformanan na ménos ku 2% di e balanse total. Den oktober 2022 Aegon a bende tur aktividat hulandes di seguro i penshunnan na kompania di seguro ASR i tambe Knab pa kasi 5 miar euro. Knab a keda funda den 2012 pa Rene Frijters na rais di e krisis bankario di 2008-2011. E tempu ei e bankonan hulandes a haña sosten di estado pa keda funshoná i konsumidonan no tabatin konfiansa mas den bankonan. Knab, palabra kontrali di bank(o), lo a hasi kosnan diferente. E banko tabata funshoná bou di e kompania di seguro bankario Aegon ku su lisensia di banko. Knab tin alrededor di 346.000 kliente. E ganashi di e banko a baha na mitar den 2022, i solamente a sobra 32 mion euro.