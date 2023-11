Banko Sentral ta atverti riba kompania OpenWays

Skalo– Pa medio di esaki, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) ta atvertí públiko tokante e kompania Openways. E kompania akí ta traha ku diferente wèpsait bou di e nòmber Openways i esun mas resien ku a bira konosí ta www.openways.tech.

Segun e wèpsait, Openways B.V. ta un agente di bolsa registrá na Kòrsou bou di number 148698, i outorisá pa CBCS ku number di pèrmit 0003LSI. Sinembargo, Openways no ta bou di supervishon di CBCS i e number menshoná no ta pertenesé na e instituto aki. Tur instituto ku ta bou di supervishon di CBCS ta aparesé riba nos wèpsait https://www.centralbank.cw/functions/supervision/supervised-institutions. E lista di agente di bolsa ku pèrmit i registrá ta disponibel bou di e opshon di menú Securities Intermediaries & Asset Management Companies, selektando despues Supervised Institutions.

Di akuerdo ku artíkulo 4, insiso 6 di Landsverordening toezicht effectenbeurzen en vermogensbeheerders (“Ltev”), lisensianan, outorisashonnan i dispensashonnan emití konforme Ltev no ta transferibel. Por fabor tene kuenta ku Openways no tin niun tipo di outorisashon di CBCS pa operá komo agente di bolsa. Ya ku Openways no ta kai bou di supervishon di CBCS ni di ningun otro reguladó na Kòrsou i/òf Sint Maarten, un konsumidó ku usa e servisionan di e kompania akí no tin protekshon legal i ta kore un riesgo mas grandi di pèrdè su sèn. CBCS lo sigui tuma medida tantu preventivo komo represivo pa kombatí violashon di su regla- i regulashonnan den e hurisdikshon di Kòrsou i di Sint Maarten.

P’esei, si bo ta sospechá òf ta konsiente di kualke aktividat na Kòrsou òf Sint Maarten ku ta parse froudulento, por fabor tuma kontakto ku CBCS via telefòn na +5999 434 5500 òf via e-mail na [email protected]. Tambe, CBCS ta rekomendá públiko pa wak riba e página https://www.centralbank.cw/warning-notices, kaminda por haña un lista kompleto di informashon pa invershonista i aviso di atvertensia ku CBCS