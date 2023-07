CMC analisando kuantu spesialista ta ganando bou di 385.000 anual

Otrobanda- Manera ta konosí e plafon salarial pa spesialistanan na CMC a bira 385 mil florin brutu pa aña. CMC na e momentonan aki ta analisando ta kuantu di e spesialistanan den nan servisio ta kai bou di e plafon. Direktor Gilbert Martina, no tabata kier a konfirmá e notisia alegando ku “nos no por bai den e detaye di salarionan na CMC, pero ta hasiendo ehersisionan

Na e momentunan aki mayoria spesialista na CMC ta mas hóben ku 49 aña lokual por duna un miho perspektiva kuantu lo bandona CMC i kuantu lo keda den servisio. Un di e diskushon nan sentral durante e wisio sumario CMC kontra di gobièrnu ta si por konsiderá un spesialista médiko komo un funshonario haltu den un organisashon. Abogadonan di HBN Law ku a representá CMC a duna diferente argumento dikon no por konsiderá un spesialista médiko komo un funshonario haltu stipulá den e lei di plafòn salarial. Abogadonan mr De Vries i mr Noordhoek a splika hues ku den e lei di plafòn salarial un funshonario haltu ta sea un konsehero, komisario òf un trahadó. I un spesialista médiko no tin ningun di e funshon nan stipulá den e lei. Mas aleu e defensa di CMC a indiká ku e lei ta papia solamente di trahadónan di e minister. Den e veredikto, korte sivil ta dikta ku e no ta aseptá e diskushon di e defensa di CMC indikando ku e lei ta papia solamente di trahadónan di un minister. Segun e veredikto, e artíkulo den e lei, LNT, no ta duna ningun indikashon ku e palabra “trahadó” mester wòrdu interpretá manera “trahadó di minister”.

Entretantu no tin sufisiente spesialista ainda na CMC, miéntras algun ya ta planeando pa baha of bai for di CMC. Lista di espera di operashon na CMC, por surpasa 3000 pashènt na finalnan di 2023 si no bini un solushon riba e problema di spesialistanan. E asosashon di spesialista LVMPiLC ta teme lo peor. Aparte di no tei risibi mas spesialista, tin riesgo ku esnan presente tambe lo sea bandoná Kòrsou òf CMC pa buska un mihó entrada. Hopi spesialista na CMC ta sinti nan mes engañá, despues di a djòin CMC pa awor gobièrnu mes pone un plafon salarial riba nan.

Segun e spesialistanan , no ta bai pa e sèn, sino mas bien pa e kontinuidat di kuido. E problema ta si mantené e plafon salarial, Kòrsou ta sigui tin problema pa atkerí spesialista. N’e momentonan aki, tin entre 97 pa 103 spesialista envolví den e problema. Aparte di kontinuidat i kapasidat, e spesialistanan ta protestando tokante e echo ku gobièrnu a pone CMC riba e lista di kompanianan ku ta mará na un salario máksimo konforme e asina yamá landsverordening normering topinkomens (LNT). CMC ta aparesé riba anekso 3, ku ta e lista di NV-nan. Segun LVMPiLC (e asosashon di spesialistanan) esaki ta un fayo òf aló ménos un desishon no bon pensá, ku gobièrnu mester revoká. E lei ta regla ku tur entidat grandi por paga 295 mil florin máksimo i esnan chikí por paga 227 mil florin máksimo pa aña na funshonarionan den tòp di e entidatnan menshoná. Entretantu a adaptá e lei na Nafl. 385.000,= anual.