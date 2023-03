Ennia a saka benefisio tòg for di invershon Ansary

Segun abogado Murray, Hushang Ansary (riba e foto) su invershonnan den Stewart and Stevenson a trese rendimentu pa Ennia.

Nieuwe Haven—Segun abogado di Ralph Palm i Abdallah Andraous, Mirto Murray, e invershonnan ku Hushang Ansary a hasi tabata benefisio pa Ennia Caribe Holding. Esaki ta lokual e la duna di konosé djamars último den korte.

Si e invershon den Stewart and Stevenson tabata un invershon riesgoso mester keda determiná ainda, segun Murray, pasobra nan punto di bista ta diferensha for di CBCS. Ta asina ku durante maneho di grupo Ansary, Parman International, tabata laga Ennia invertí prinsipalmente den un kompania Stewart and Stevenson ku Ansary tabata akshonista.

Mas ku 22 funshonario i eksperto hurídiko tabata den korte djamars pa tratamentu di e kaso.

Segun Murray, kada invershon tin riesgo pero den S&S esaki no a manifestá na daño. Ennia a saka probecho finansiero konsiderablemente for di e invershon menshoná. Ta lokual loke e promé hues tambe ta rekonosé. Ennia ta opiná ku mas tantu ingreso for di e invershon den S&S mester a bai pa Ennia. Invershonnan no ta funshoná asina, Murray a splika. Esaki ta nifiká ku e ‘riesgo’ di e invershon, evidentemente, no ta e problema, pero mas bien e ganashi. Esaki ta un diskushon totalmente diferente i no tin nada di hasi ku e responsabilidat di su klientenan Palm i Andraous manera Ennia i CBCS ta pretendiendo for di den e promé tratamentunan. Segun Murray, aparte ku e invershon tabata bon bon su klientenan den e kaso aki e apelantenan no tin nada di haber ku e desishon pa invertí den S&S. Apesar di esei, si ta asina mes, anto korte mester wak tambe ku e invershonnan ta trese rendimentu pa e grupo di Ennia Caribe Holding. Den e kaso aki, Murray no ta komprondé ta dikon ta kulpando su dos klientenan.