Gobièrnu di St. Maarten tambe ta vigilá balor di Mullet Bay!

Nieuwe Haven—No ta Korte, Banko Sentral, grupo Ansary so tin interes den Mullet Bay. Gobièrnu di St. Maarten tambe tin wowo i bista riba “nan pida tereno erfpacht”.

Riba 20 di yanüari 2023 ultimo, parlamento di St. Maarten a inisiá un proseso pa eksihí bek propiedat di 700 mil meter kuadra di Mullet Bay. Si e proseso resultá eksitoso, e bolsa di penshonado na Ennia ta den mas problema. E problema di Mullet Bay ta su balor, kual for di 2009 tabata un bataya entre eks direktornan na Ennia i Banko Sentral. Mayoria eks direktor, te ku 2018 na Ennia Caribe Holding a trata na kambia e balor di Mullet Bay na St. Maarten ku tabata registrá komo aktivo den registro na Ennia Caribe Holding. Grupo Ansary na su turno tabata saka kèsh i aktivo fo’i Ennia kontra balor di Mullet Bay.

For di un memo di KPMG, kontroladó di Ennia na inisio di 2009, tin stipulá eks direktor Abdallah Andraous a súplika na e kompania di balotashon pa uza mil dòler pa meter kuadra komo meta pa yega na un balor di Mullet Bay. E memo ta bisa lo siguiente: “He (e kompania ku mester a balotá), told PWC that Abdallah asked him to value the land for U$ 1.000 per m2”. Esaki lo a pone e balor di Mullet Bay yega kasi 700 mion dòler estado unidense. Aparte di Abdallah Andraous, tabatin diferente otro eks direktornan na Ennia a trata na mantené e balor di Mullet Bay haltu, asina krea balor di lokual Sun Resorts, komo doño di Mullet Bay tabatin den Ennia Caribe.

Por ehèmpel, na mart 2009 Grupo Ansary via Parman International ta bolbe hasi ingreso di akshonnan di Sun Resorts den Ennia Caribe Holding. Pa òktober 2010, dor di un balor haltu di Mullet Bay i Sun Resorts /Ansary ta hasi un transakshon di 348 mion florin na aktivo di Sun Resorts den Ennia Caribe Holding. Ku esaki Ennia a bira pa 95% doño di Sun Resorts. Asina Parman tabata invertí den Ennia i despues saka sèn di asegurado/penshonado pa invertí den kompanianan ligá ku Ansary, e.o. Stewart and Stevenson i tambe Kirby Corporation despues.

Na 2011, e kompania Independent Expertise Bureau, ku tabata un kompania solitario di Ton Valkenburg a hasi un balotashon di 400 mion dòler pa Mullet Bay. Na 2014 tin un balotashon mas di Valkenburg ku a yega 417 mion dòler. Na ougùstùs 2016 e problemanan a kuminsá bini. Banko Sentral, CBCS a ordená pa bende Mullet Bay i trese plaka aden. E kompania tabata balorá pa kasi 420 mion dòler. Durante e disputanan un kompania renombrá internashonal CBRE a traha un balotashon i yega na un balor di 35.4 mion dòler, inkluso e kancha di gòlf. Esaki ta kasi 400 mion ménos di lokual e bukinan di aktivo ta registrá na Ennia Caribe. Eks ehekutivonan di Ennia, ta puntra CBRE si nan a konsulta hinter e área di Mullet Bay. Siguiente dia Abdallah Androus ta lesa e rapòrt i konkluí ku ta solamente un parti di Mullet Bay e kompania a balotá. Direktornan na Ennia ta eksihí un balotashon nobo pasobra segun nan konklushon no tabata e tereno kompleto di Mullet Bay. E rapòrt di CBRE ta konkluí ku ta hinter 170 hektar kompleto di Mullet Bay tabata den su rapòrt. Despues di CBRE, Ennia a tuma un otro kompania pa balotá Mullet Bay, esaki despues ku Ansary a duna órden pa e mes skohe un kompania.

Gilbert Martina, kende tambe tabata direktor di Ennia e tempu ei a manda e rapòrt di CBRE pa e kompania ku Ansary a apuntá, Conselis Evaluations Immobilieres, CEI. Gilbert Martina. ta skibi “it will condition their (CEI) reference frame that it should not be something in that range of the report of CBRE. Ku otro palabra, Gilbert Martina, no tabata ke pa CEI balotá den mesun rango ku CBRE, kual último tabata 400 mion ménos di lokual Ennia Caribe Holding tabatin aktivá. Gilbert Martina ta sigui skibi den un memo: “we have 1 shot to have a valuable appraisal to finish this discussion for once and for all”. Finalmente e balotashon di CEI tambe a ta bin kai na 436 mion dòler, pero gerensha di Ennia a supliká balotashon na momento rekonstruí Mullet Bay i no abase di un balotashon manera e ta den su estado aktual.

“The analysis of the market value is based on the assumption of the sale of a building land to developers and investors”. CEI despues ta atmití na KPMG ku nan a risibi diferente instrukshon kon pa balotá Mullet Bay. Riba 27 di yanüari 2017, Gilbert Martina den un mail a súplika CEI pa balotá e terenonan manera ku nan tabata rekonstruí. Tambe Martina a splika CEI ku tabatin un grupo chines interesá den kompra di Mullet Bay.

Segun un investigashon di Ennia despues, CEI a konkluí ku e tereno di Mullet Bay manera e ta den su estado aktual no ta bal nada: “because as it is today: a golf course loosing money, the value would be near zero. As we told you & your advisor Accuracy since day one”. Despues di yüli 2018, Banko Sentral a laga e kompania Cushman and Wakefield balota Mullet Bay. Den un rapòrt di riba 200 página nan a yega na 50 mion dòler.

Tin un kaso sivil den korte miéntras awor ta bin un problema mas, gobièrnu di St. Maarten ke nan tereno. Ámbos situashon ta devastador pa e balor pa penshonadonan na Ennia.