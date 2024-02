Komishon HNO kla ku kòmbersashonnan konfidensial

Willemstad – Komishon enkuesta Hospital Nobo Otrobanda di Parlamento di Kòrsou, a kaba ku e tanda di kòmbersashonnan konfidensial. For di desèmber 2023 a papia ku diferente persona di interes. Ta purbando pa sa dikon konstrukshon di e hospital nobo a kosta hopi mas ku a pensa.

Tambe e miembronan di e komishon a sigui un kurso pa sa ki téknika usa durante un interogashon. Esaki pa nan ta prepará pa e kòmbersashonnan públiko ku ta kuminsá pronto. Komishon enkuesta HNO semper tabata transparente kon e investigashon ta kanando. For di desèmber 2023 a kuminsá papia ku personanan ku tabatin di haber ku konstrukshon di e hospital. Asin’ei e komishon a haña un bista kon kos a kana durante tempu. No ta bisa ainda nada tokante e informashon ku a haña. Tampoko ku ken a papia. Esaki a palabrá ku e esnan ku a papia kuné. Durante e periodo aki tambe e miembronan di e Komishon enkuesta HNO a sigui un kurso intensivo. E kurso aki tabata tokante téknikanan di interogashon. Esaki pa nan ta prepará riba e kòmbersashonnan públiko ku ta kuminsá pronto. Tur partisipante a haña e kurso hopi balioso. “ Un logro grandi,” presidente di e komishon Eduard Braam a bisa ora ela risibí su sertifikado. Ela haña sosten di Giselle Mc William ku ta vise-presidente di e komishon. “ E kurso a habri mi wowo.” Ela siña kiko tur tin ku tene kuenta kuné ora ta interogá. “ Esaki no ta parti di e trabounan diario. Ta táktikanan pa saka mas informashon for di un persona.” Michelangelo Martines:“ Mi a siña kon strukturá, kon kuminsá i kon terminá ku e kombersashon.” Pa Ana-Maria Pauletta tabata balioso pa profundisá un kombersashon. “ E tono, e manera di komuniká sin palabra i kon analisá un persona. Ripará ora un persona emoshoná.” E kurso ku e miembronan tabata balioso pa sa otro su puntonan fuerte i débil. Pa aweró sosten’é otro. Komishon enkuesta HNO ta anunsiá pronto ki dia e kòmbersashonnan públiko ta kuminsá. Tur persona por sigui esakinan. Fin di aprel Komishon enkuesta HNO ta spera di entregá e rapòrt final. Mientrastantu ku e investigashon ta kanando, públiko por duna su opinion tokante e trabounan di e Komishon enkuesta HNO. Riba ret sosial di e Komishon enkuesta HNO por skèn e ‘QR code’ pa yega na e enkuesta pa públiko.