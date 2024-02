Kòrsou a sali gana Mèxico den Seri di Karibe 2024 na Miami

Andrelton Simmons e sparplùk di selekshon di Kòrsou.

Miami,– E selekshon di Kòrsou a sali gana su promé kompromiso den Seri di Karibe 2024 na Miami ora ku nan a derotá e ekipo di Mèxico ku skor di 6 pa 5 den LoneDepot Park ku ta e kas di Miami Marlins.

E ekipo di Mexico a sali bai dilanti 2-0 den bòm di dos inen ora ku nan kuarto i kinto bate konektá homerun nan solitario. Den kabes di tres e ekipo di Kòrsou ta logra yena base pa Didi Gregorius bin tuma turno i e ta zona un bataso entre rightsenter ku ta bira tripel empuhado di tres kareda pa Kòrsou bai dilanti 3-2. Ku e skor 3 pa 2 Cody Mencey ta bandoná montikulo i Kevin Kelly ta drenta di relevo o ta hasi un tremendo tremendo wantando e fuerte bateria di Mexico an e dos kareda te den bom di nuebe inen.

Ku e skor 3 pa 2 kuart Bate Jonathan Schoop ta konektá un homerun kaminda e bala ta dal den e foul pool i ta hasi e wega 4 pa 2. Ademar Rifaela ta sigui ku otro bataso di homerun pa sènter pa hasi e wega 5 pa 2, pero ku Coco Balentien den di seis inen konektá otro homerun pa right i pone e skor na 6 pa 2. Ku Kòrsou ariba 6 pa 2 den bòm di nuebe i ku dos out, e ekipo di Mexico ta logra anotá tres kareda riba dos homerun entre nan unu mas di e kinto bate i ta pone e skor na 6 pa 5, kaminda finalmente Herrera ta drenta na lugá di Kelly i ta saka e último out ku tabata via di un flai pa shòrt. Den otro wega ayera e ekipo di Puerto Rico a gana Nicaragua ku e skor di 5 pa 2.

AWE

Despues di e wega di ayera e ekipo di Kòrsou ta hunga awe 10.30 kual ta 11.30 aki na Kòrsou kontra di e ekipo di Panamá.