Kòrsou ta pèrdè baluarte den seramika

Len Gilen ku Salustiano Martha

Habaai– Djabièrnè 4 di ougùstùs Kòrsou a pèrdè un di su baluartenan ku a nifiká masha hopi pa desaroyo di arte di serámika riba nos isla.

Len Gillen a nase dia 2 di sèptèmber 1945 na California, USA. Na 1972 el a bini Kòrsou riba enkargo di UN International Labor Organization pa ekplorá posiblidatnan di trahamentu ku klei aki na Kòrsou i nunka mas a bandoná nos isla.

Len tabata un persona ku prinsipionan fuerte. Ehèmpel di esaki ta e hecho ku el a ninga di bai bringa na Vietnam i pa e motibu ei a kai será den un prison na Merka ku kriminalnan pisá. No solamente e tabata será ku e kriminalnan aki, pero tambe mester a wanta kastigunan, tin biaha simannan largu, den kashòt, pa motibu ku e tabata kontra inhustisia den e prison.

Despues ku el a sali for di prison el a bai studia arte na University of Hawaii i traha komo asistente na e prestigioso atelier di serámika Isami Enomoto.

Ku e mesun sentido di responsablidat ku el a hiba semper den su bida, el a siña hopi di nos artistanan, ku awendia ta konosí e fishi di traha ku klei. E tabata instrumental pa nan sigui un karera artístiko. Asina el a sòru pa Nel Simon, trahadó di e monumento na Ref, ‘Desenkadená’, bai New York pa diestra su mes riba tereno artítiko. Artistanan manera Nel Simon, Norva Sling, Erwin Pietersz (q.e.p.d.), Salustiano Martha, Piet Djaoen, Agnes Henry, tur a siña serka Len Gillen.E tabata instrumental pa e artistanan aki por a yega na nan mes atelier i yuda nan traha nan fòrnu.

Di 1980 pa 1990 e tabata konsehero di gobièrnu di Antianan Hulandes. Durante e periodo aki e a studia posiblidatnan pa Kòrsou tin un fábrika di di produkshon di mosaiko lokal. E tabata e persona tras di e tan eksitoso Arawak Clay Products, kaminda tabata traha réplikanan di nos lanthùisnan i otro produktonan túristiko.

Despues ku a privatisá Arawak Craft Products, Len a kuminsá ku su mes Ceramic Studio Jan Luis. Banda di esei el a traha pa hopi aña komo supervisor/konsehero pa proyektonan di konstrukshonnan di kas i edifisio.

Komo amigu di kas di mas di 40 aña i un relashon di trabou hopi sinsero, mi konosé Len komo un persona masha inteligente, di prinsipionan fuerte i masha presis. Promé ku e tuma un desishon e mester investigá te na fondo kiko ta konsekuensia di su desishon, lokual hopi biaha tabata resultá ku e tabata akuá kontra su mes interes.

Kòrsou a pèrdè un eksperto i baluarte riba tereno di séramika i trahamentu di fòrnu. Un persona trankil, di poko palabra, humoristiko, empátiko, semper kla pa yuda ku su ekpertisio, i un tata ehemplar. Nos ta deseá su yunan Lina i Danny i su ñetunan i tur ku a konos’é forsa ku su pèrdida.

Lusette Verboom

Gallery Alma Blou