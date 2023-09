Penshonadonan Ennia a dependé di balor Mullet Bay

Nieuwe Haven—Ta opvio ku balor di Mullet Bay no por keda los for di e diskushon di Ennia Caribe Holding. E diskushon ta sigui kuantu realmente Mullet Bay ta bal. Korte di Apelashon, a manda e balotashon bel pa tratamentu bou di ouspisio di ekspertonan.

Hushang Ansary yegando korte durante unu di e tratamentunan.

E problema di Mullet Bay, aparte di ta bai rol bek pa Oktober próksimo, ta den un proseso sivil ku tambe a konosé un desishon. E desishon den e kaso sivil, riba 7 di òktober 2022, inisiá pa Sun Resorts ta direktamente ligá ku balor di Mullet Bay tambe. Wes mr. Lautenbach den un desishon sivil di 7 òktober, a bolbe inkluí e problemátika di Mullet Bay den e problemanan di Ennia. Referiendo riba un desishon rechasá pa inkluí e.o.,Ralph Palm, Clarence Derby i Hushang Ansary den direktiva di Sun Resorts, Mullet Bay a forma parti di e argumentunan. E bataya pa poder den Sun Resorts, tin komo konsekuensha un evaluashon riba e balor den e bolsa di penshun na Ennia. Sin Ansary, Palm i Derby den maneho dje kompania, ta bira mas fásil pa bende Mullet Bay. Algu ku Ansary tabata kompletamente kontra di dje. Ansary entretantu a apelá e desishon di korte, den un intento serio pa evitá ku Banko Sentral/Ennia inisiá e proseso di benta.

Balor di Mullet Bay Resort ta un diskushon importante pa determiná si e grupo di Ennia Caribe Holding via di EC Investment i Ennia Caribe Leven, tabatin outorisashon pa invertí for di e bolsa di aseguradonan di Ennia, den e kaso aki tambe penshonadonan. Den un wisio sumario entamá pa Parma International, Banko Sentral a sigui kuestioná si e balor riba balans na Ennia Caribe Leven ta unu representativo. E balor di Mullet Bay a hasta yega na un diskushon den Kámara di Akountent na Hulanda. Kámara di Akountent a konkluí ku dos akountent kende a sera bukinan di Ennia, no a duna sufisiente oposishon kontra di e balor di Mullet. Entretantu den e relato anual nobo di akountent, e balor di Mullet Bay ta bolbe keda kuestioná.

Mullet Bay ta balorá aktualmente segun Parman International na 770 mion florin miéntras segun Banko Sentral, e balor di Mullet Bay no ta surpasá 90 mion florin. Un diskrepansha enorme entre e dos partidonan. E balor ta importante, pasobra esaki ta anotá komo aktivo serka EC Investment, kende a uza entre otro e balor aktivá di Mullet Bay pa por responsabilisá invershon via di Ennia Caribe Leven pa bolsa internashonal di balor. Den bukinan di Ennia, ta papiando di 770 mion florin. Pues 770 mion florin a sirbi ku un tipo di “collateral” pa EC Investment por a uza sèn di Ennia Caribe manda pa Parman International B.V. por a uza riba bolsa di balor estado unidense. 770 mion kita 90 mion ta un diferensha grandi di 680 mion florin. Segun Parman International , nan ta asombrá ku awor Banko Sentral ta kuestioná e balor di Mullet Bay, miéntras Banko Sentral mes a permití Ennia Caribe kobra dividendo basá riba e preisnan di tereno relatá na 770 mion florin.

For di 2002 te ku 2021, tabatin por lo ménos 13 kalkulo riba e balor di Mullet Bay. Segun abogadonan di Parman e tereno di Mullet Bay St. Maarten ta representa pa un órden mes di Banko Sentral. Banko Sentral a instruí Ennia pa saka e akshonnan di Sun Resorts uza pa kumpra Banco di Caribe i pone nan den un entidat nobo. Asina a laga instituí EC Investments. E preis ku Banco di Caribe mester a paga tabata 300 mion florin. E kambio a tuma lugá den forma ku Ennia Caribe Holding a kumpra e akshonnan di Banco di Caribe den Sun Resorts. Seguidamente a hinka e akshonnan komo aktivo den EC Investments. Despues a bini un pakete mas grandi den mesun forma pa 348 mion florin. I kada biaha a laga balorá e tereno, manera menshoná. Ta trata di un tereno erfpacht ku na 1971 propietarionan di Island Gem Enterprises a bin haña komo erpacht serka gobièrnu di defuntu Claude Wathey. Island Gem a konstruí un hotèl di 600 kamber riba e tereno i yama e hotèl Mullet Bay Beach Resort and Casino. Na 1995, orkan Luis a destruí Mullet Bay kompletamente ku te awe no tin nada mas sino ruina di e apartamentonan ariba.

Pa 2023, penshonanan di Ennia mester sigui e desaroyonan den korte ku koutela pasobra e ta determiná kuantu e bolsa di penshun na Ennia Caribe Holding ta bal. E bolsa na e momentunan aki ta depresiá i ta papiando di un défisit den kobertura di por lo ménos 50%. E veredikto den apelashon ku a bira konosí ayera, ta duna un bista diferente.