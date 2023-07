Pisas II no tin solushon ainda pa 700 mion florin na Ennia

Punda— Kabinete Pisas II ainda no tin solushon pa e problema di Ennia Caribe Holding/Leven. Sosionan den koalishon no ta mirando klaridat riba e solushon proponé ku lo kosta por lo ménos 700 mion florin na plakanan di impuesto. Aparte di esei, presidente di Banko Sentral, no ta mira e solushon proponé pa e komishon di resolushon.

E problema ta hopi mas kompliká i den e kabinete no tin sufisiente konosementu riba e materia i problema. Manera menshoná, tin un divishon grandi entre sosionan den koalishon riba e problemátika di Ennia, miéntras den seno di MFK tambe tin divishon. E problema mas grandi ta “ken ta bai paga 700 mion florin pa solushoná un problema kousa pa eks direktornan di Ennia i Banko Sentral.

Richard Doornbosch, presidente direktor CBCS, Banko Sentral.

Refinansiamentu na 700 mion ta imposibel sin fiansa for di Hulanda. Riba merkado di kapital ta bira imposibel pa bankonan lokal por partisipá mirando e kota di riesgo haltu. Ta keda tiki posibilidat lokal sino ta e.o. MCB, Guardian i kisas Vida Nova por karga e bolsa. Pero si repartí e bolsa di fiansa na 700 mion den e tres institutonan, e kota di interes ta bira haltu i kostoso pa Kòrsou. Ademas e konsentrashon di riesgo ta tambe ta bira un faktor. Den seno di koalishon na e momentonan aki tin e diskushon ta dikon mester koperá pa solushoná un problema kousá pa maneho kuestionabel na Ennia. Si tuma un fiansa mes na 700 mion i hasta yega na interes bou di 3 punto, durante 30 aña ta papiando di por lo ménos 34 pa 36 mion na pago anual. I ta trata di repago di un debe ku no ta kousá pa gobièrnu di Kòrsou ni tampoko no tin motibu dikon pueblo mester bai paga esaki.

Aparte di esei, e resolushon di Ennia presentá pa minister Silvania ta menshoná uzo di reservanan na Banko Sentral pa krea un fondo di solidaridat. Si esei mester sosedé e.o. pa benta di reservanan di oro i kompilá ganashi entre balor atministrá i balor di merkado, ta kuestionabel si esei ta produsí 34 mion florin anual. Mas aleu, kier mishi tambe ku dividendo na Banko Sentral, pero e banko no tin ganashi supstansial te pa paga dividendo. Den seno di Hunta di Minister, tin un divishon tambe. Tin e pensamentu riba mesa pa na promé lugá warda e desishon den korte djamars i wak kiko ta bira e mihó desishon. Pa laga pueblo di Kòrsou bai paga mas impuesto pa un debe krea pa otronan, lo bira un peso pisá pa karga.

Durante e último reunion den Hunta di Minister,a diskutí klaramente ku direktor presidente na Banko Sentral, tin sosten di DNB (Banko Sentral Hulandes). I nan punto di bista ta pa deskontinuá ku Ennia Leven, pa no kousa riesgo makro ekonómiko pa islanan di prinsipalmente di Kòrsou.