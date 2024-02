Presidente Cft no por konfirmá kalkulo daño Ennia

Otrobanda– Lidewijde Ongering, presidente di Komishon Supervishon Finansiero, no por a duna un klaridat kon Cft i ekspertonan hulandes a yega na e areglo di Ennia. Segun informenan ofishal emití mediante komunikadonan den prensa, ta trata di un solushon unda Kòrsou ta komprometé di depositá 30 mion florin for di su presupuesto di likides durante 30 aña.

Pero te ainda, no durante tratamentunan sivil komo den medionan di komunikashon, niun instansha no a presentá un kalkulo asertá riba e daño na solbabilidat di Ennia. Esaki no a keda presentá pa Ennia Caribe Holding no tampoko Banko Sentral. Ta trata di un kalkulo asertá pa un aktuario. Djarason, Lidewijde Ongering no tabata por a konfirmá kon a yega na e solushon, miéntras durante e rueda di prensa tambe funshonarionan di Cft a afirmá ku no tabatin un kalkulo asertá pa un aktuario.

Ta kuestionando hinter a afèr di Ennia, unda Banko Sentral i Ennia Caribe Holding a presentá un problema for di proporshon di lokual realidat ta duna. Ayera Cft a afirmá esaki tambe mediante su presidente Ongering kende risibi afirmashon for di funshonarionan di Cft, ku niun hende no a presentá un kalkulo na e daño di solbabilidat. Segun, Ongering ta ekspertonan hulandes huntu ku esnan di Kòrsou a yega na e kalkulo, pero esaki ta inkluso un kalkulo di aktuario.

Entretantu, e veredikto interino di e tribunal presidí pa e onorabel hues mr Geloven a yega na un daño di 260 mion florin na lokual eks dirigentenan na Ennia mester paga. E siman aki ainda e kaso ta den komparashon di partidonan riba balotashon di Mullet Bay pa determiná e daño final, pero ta indikativo ku e daño lo no pasa 300 mion florin.

E tribunal di tres wes den apelashon a modifiká, te ainda pendiente un tratamentu na 2024, e sumanan kual a keda kalifiká komo gastunan “eksesivo”. Esaki den kuadro di e kaso Ennia, kual a konosé su veredikto intermediario den Apelashon. Segun korte te ainda, grupo Ansary a keda finalisá na paga 260 mion florin. Durante 2024 lo balotá Mullet Bay, unda sin duda e balor lo no kubri 100% lokual a saka for di Ennia, pero lo kubri un parti, komo “collateral” unda e claim lo oumentá kisas algu mas haltu ku 260 mion florin. Konforme opinion di e Tribunal durante apelashon kombiná ku e aktual balotamentu di Mullet Bay, por yega na un claim di entre 550 pa 600 mion florin riba Grupo Ansary. En todo kaso ta sigur ku e claim no ta yega 1.2 miar florin mas pues no tin nesesidat pa buska fiansa ni pagonan for di Servisio Regulatorio riba e suma ei.

Cft ayera a konfirmá e areglo, ku entretantu mester keda kuestioná i tambe e rol ku Cft ta hungando den sosten di e areglo. Ta asina ku Banko Sentral definitivamente a suministrá mal informashon na komunidat di Kòrsou. For di Yüli 2018, tabatin kestion ku Banko Sentral a rekuperá miónes for di kuentanan di Merril Lynch pero a sali na kla ku e sènnan tabata semper riba nòmber di Banko Sentral na Merill Lynch. Pues na ningun momento, e sènnan konfiská na inisio di e problema tabata riba nòmber di Hushang Ansary. Banko Sentral, konsientemente a krea e impreshon dor di emití informashon inkorekto. Pasobra apénas algun siman despues di e medida di emergensha, ya tabatin sufisiente aksesibilidat bèk na fondonan di Ennia, sin tabatin mester di krea pániko serka penshonadonan

Pues na dado momento rondó di 5 i 6 di Yüli 2018, tabatin 250 mion dòler aksesibel na Merill Lynch miéntras a bende 84 mion dòler na akshonnan den Kirby. Ta trata di un aksesibilidat di sigur 607 mion florin, ku ya Banko Sentral tabatin akseso riba dje for di medio 2018. E suma ta dòbel di lokual te ainda, Korte di Apelashon a konkluí a wòrdu kousá na daño den Ennia, esta 260 mion florin. I no tabata trata di rekuperashon sino mas bien, tur e invershonnan i tambe sèn kèsh tabata na nòmber i riba kuentanan di Ennia Caribe Holding/Leven.

Cft, nunka a laga investigá e datosnan menshoná i sin tene e debido supervishon riba lokual tabatin bini na informashon, ayera Cft a afirmá di ta un organisashon ku otro propósito. Un propósito ku kisas mester tira mihó bista ariba i kuestioná e rol di e komishon den nos sosiedat.