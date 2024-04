Protestá dilanti Konsulado venezolano

WILLEMSTAD, — Migrantenan venezolano ta eksigí pa wòrdu inskribí den Registrashon Elektoral pa por vota via di Kòrsou pa un presidente nobo na Venezuela den elekshon próksimo dia 28 di yüli 2024.

Djasabra dia 6 di aprel komunidat venezolano na Kòrsou a reuní dilanti porta di Konsulado Venezolano aki na Kòrsou pa asina protestá riba nan derechi di vota. Koordinadó general di partido Vente, ta splika ku konsekuensia di e protesta ta ku awor Konsulado Venezolano aki na Kòrsou a inisiá e proseso den kual migrantenan Venezolano lo por inskribí den Registrashon Elektoral i tambe hasi kambio di adrès pa nan por partisipá den elekshon di un presidente nobo na Venezuela. E inisio di inskripshon i inisio pa kambio di adrès pa por vota mester a keda inisiá manera e tempu stipulá dor Konseho Elektoral Nashonal na Venezuela di 18 di mart pa 16 di aprel.

Aworakí ta bin e situashon den kual e komunidat Venezolano ku por a inisiá e proseso di inskripshon i kambio di adrès for di 18 di mart, a pèrdè oportunidat pa inskribí den e un luna ku a pasa aki. E kordinadó general ta splika ku Konsulado Venezolano na Kòrsou no a manda komunikado pa alertá e komunidat Venezolano. E fecha di inskribí i òf kambia adrès, kual ta dia 16 di aprel próksimo, ta kasi den vense i ta 6 dia so a sobra pa registrá den Registrashon Elektoral òf hasi kambio di adrès. Milagros ta splika ku komo migrante na Kòrsou mester por wòrdu inskribí den Registrashon Elektoral pa por partisipá via Kòrsou den elekshon nobo di presidente di Venezuela. Kada 5 aña un presidente Venezolano nobo ta wòrdu elegí.

E elekshon pa un presidente nobo ta tuma lugá dia 28 di yüli 2024 na Venezuela. Pues, ta asina ku djasabra 6 di aprel último, no ta migrantenan venezolanonan na Kòrsou so a reuní dilanti Konsulado Venezolano pa asina protestá riba nan derechi pa vota. Ta hopi Venezolano migrante rònt mundu, di mas ku 50 siudat a uni huntu pa protesta. E ophetivo di e protesta ta pa protestá kontra di abuzu di derechinan humano na Venezuela i pa denunsia na mundu kompletu ku tin falta di libertat pa lokual ta trata elekshon di e siguiente presidente. Tambe motibu di e protesta ta dor ku no a permití inskripshon di e kandidato di partido polítiko Unidad Democratica, Corina Yoris ku ta representá Maria Corina Machado. I por último ophetivo di e protesta ta debí ku Venezolanonan migrante no por inskribí nan mes den e Registrashon Elektoral.