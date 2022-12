Rapòrt SBAB: Tin muchu kas i apartamentu pa hür ku no ta registrá

WILLEMSTAD – Diferente investigashon ta mustra riba vários problema pa ku e proyekto yamá ‘Verhuur Onroerend Goed’. Un dje problemanan konstatá ta e echo ku tin hopi kompleho di aparamento ku ta den konstrukshon òf di kua e konstrukshon ta kla. Pero ku no tin niun informashon disponibel di hopi dje propiedatnan inmóbil akí den e sistema yamá Geografische Informatie Systeem (GIS). Asina SBAB ta raportá tokante dje proyekto. Minister di Finansa Javier Silvania a entregá e rapòrt akí siman pasá na Parlamentu.

E proyekto akí ta sigui e proyekto di SBAB di kompará archivo ku a start na mart 2015. Den e proyekto tokante komparashon di archivo a investigá entre otro e hürdónan di kasnan na turistanan i na personanan lokal. For di e investigashon ei a sali korekshonnan i butnan ku a motivá e hürdónan ku ainda e tim no a kontrolá, pa bai kumpli ku nan pago di impuesto riba nan mes. Kemen tin mas ‘compliant’, mas pagadó di impuesto ku ta kumplimentu. Pero SBAB ta konsiente ku semper lo tin hürdónan ku lo no kumpli. I segun e resultadonan di e investigashon di SBAB, ta trata akí di un grupo supstansial. Pa entre otro e motibu ei kòntròl ta keda un nesesidat permanente.

Meta di e proyekto akí ta tambe pa haña un bista di e kantidat di pagadónan di impuesto, pa hasi kobransa posibel. E meta prinsipal ta pa evitá i averiguá mas di ganashi pretu ku ‘winstbelasting’ (WB), ‘inkomstenbelasting’ (IB) i ‘omzetbelasting’ (OB). Esaki ta nesesario pa e entradanan di impuesto ku komersiantenan i invershonistanan ku bon intenshon a paga, keda para firme. I pa oumentá e kobransa i pues entrada for di e grupo ku ainda no ta kumpliendo ku su debernan. Di e manera akí e brènch di ‘compliance’ ta oumentá. Tambe e meta dje proyekto ta pa registrá datonan aktual i relevante di hürdónan den e sistema di CRIB di Servisio di Impuesto.

Un bista ‘up-to-date’ di tur propiedat inmóbil ku kua ta hasi negoshi kuné, ta nesesario pa haña un bista di tur e edifisionan ku ainda no ta registrá. Pero segun SBAB, tin muchu propiedat inmóbil ku ainda no tin niun informashon di dje den e GIS. “For di e GIS por dedusí ku den sierto bario ta ehekutá taksashon, pero ku e doñonan no ta registrá den e sistema. Ta nesesario registrá e doñonan den e GIS pa e proyekto akí. Tin muchu taksashon di propiedatnan inmóbil ku ainda no ta visibel den e GIS. Ta demostrá na vários okashon kaba ku ta hür e edifisionan ku ta konstruí riba terenonan pa hür. I demasiado biaha ni e terenonan ni e esnan ku ta hür i okupá e edifisionan ta konosí pa Servisio di Impuesto.”

Porlotantu no ta tene kuenta ku e onroerendezaakbelasting (OZB) ku tin ku kobra riba e propiedat tampoko. Ku otro palabra esnan ku ta hür e terenonan pa hür kasi semper ta keda skondí, miéntras ku nan ta obligá di paga OZB sí riba e balor dje konstrukshonnan riba e terenonan akí, i tambe pa IB, OB i posiblemente WB riba e ganashinan di plaka di hür. Segun SBAB lo buska un solushon pa Servisio di Impuesto haña un bista di e personanan akí. Un otro problema ku SBAB a konstatá ta ku hopi doño di e edifisionan ku ta hür, no ta ni biba na Kòrsou. Porlotantu no por haña kontakto ku e doñonan akí. Imponé ‘aanslagen’ i kobransa di esakinan ta kosta muchu mas tantu tempu si e doño no ta kumpli sufisientemente ku su debernan.