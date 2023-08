Tim Multidisiplinario ta sera panaderia  i destruí 350 kilo di produkto

Siberie— E Tim Multi Displinario ta sigui den akshon. Ayera un biaha a tuma medida kontra di un instansha ku tabata aktua kontra di regla i tabata tene konsiderashon ku reglanan di higiena.

Ta asina ku despues di risibi vários keho riba e Plataforma di App 562-1444, e Tim Multi Disiplinario a opta pa reakshoná. Segun e informenan, klientenan ta eksperensiá pan ku guruguru/insekto. I tabata ayera, djamars 22 ougùstùs 2023, Tim Mulidisiplinario konsistiendo di SOAW, GMN/THZ, SBAB y MEO a realisá Inspekshon y kòntròl rigoroso na Panaderia Paraguana situá na Siberie Winkelcentrum 5B (Tera Kora) .

https://fb.watch/mBwthdIr7v/?mibextid=2JQ9oc (klik pa wak video)

Aki a konstatá kantidat di violashon. 1.) Violashon di ordenansa di preis (indikashon di preis). 2.) No tabata kita peso di pakete for di produkto. Konsekuentemente tur paketa pre-paketa tbt kosta mas karu. 3). 8 trahadó sin karchi di kùr bálido. 4.) E tualèt ta ubika den e lokalidat ku ta pone pan. 5.) Guruguru den hariña, den mansa y den pan. 6.) Planchanan pa hòrna pan ku no ta wòrdu limpia. 7.) No tin ventilisashon lokual a duna komo resultado ku trahadónan sodá ta atendé ku pan.

E Tim a opta pa para tur operashon na e panaderia, pa violashon di leinan Ekonómiko y Higiéniko. Tur produkshon di mansa y pan a ser destruí na Landfill riba kosto di e panaderia en kuestion (ta trata di 350 kg di produkto). E lokalidat lo keda sera te na momentu di kumplimentu.