Tribon Hammer Head ta yega playa na Aruba

Palm Beach– Na Aruba, un tribon Hammer Head, ayera a shòk turista i lokalnan, momento a señalé apenas 1 meter for di e kosta.



Tabata den oranan di mainta pa mèrdia, un vidio riba ret sosial a kuminsá sirkulá na hermana isla di Aruba. A bin konstatá ku ta un tribon “martin” tabata yegando hopi serka di e playa i testigunan a mira e piska kasi 1 meter leu for di e kosta mientras tabatin hende landando i kanando na e playa.

A señalá e tribon den besindario di e boto di charter Red Sail stashoná kasi na playa di e popular kadena di Hyatt. Imahennan di vidio a konfirmá ku e tabata sirkulando tòg riba e velosidat bastante lihé i indikando komportashon poko nervioso.



Anke ku tribonnan martin no ta konosí di ta peligroso, outoridat na Aruba ta studiando e moveshonnan e dianan aki den besindario di Hyatt. Na Kòrsou tambe sa señalá tribon martin serka di kosta na e.o. playa di Westpunt, pero no asina serka. Na Aruba e tribon a kasi subi e playa.

Na St Maarten dos aña pasá tabata señala un tribon tiger landando serka di kosta. Un temporada despues a konfirmá ku den besindario tabatin atake di tribon riba un ser humando landando.