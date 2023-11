VPCO ta risibí muchu tiki pa paga gastunan di material

Nieuwe Haven,– Pa tempunan largu kaba tantu direktivanan di skolnan di VPCO komo dosentenan ku ta kai bou di e bestür eskolar a indiká ku materialnan di edukashon di e skol ta den un estado no-deseá.

Diferente fundashon manera “Stichting Help de Schoolkinderen” a opta pa kuminsá yuda skolnan manera Albert Schweitzer FO aña pasá mirando ku e meubelnan tabata laga di deseá, e material di lès ta mínimo, e ambiente no tabata ni pa e maestro ni pa e alumnonan agradabel pa asina por traha riba futuro di e alumnonan i di nos isla segun un komunikado emití na ougùstùs 2022.

Korte sivil a dikta ayera ku tin sufisiente prueba ku skolnan ku ta kai bou di bestür eskolar VPCO no ta risibiendo sufisiente fondo pa paga gastunan di material di skol. VPCO u ta enkargá pa eduká 3725 studiante a proseder kontra di Ministerio di Enseñansa mirando ku e finansiamentu ku VPCO ta risibí for di gobièrnu no ta sufisiente pa paga tur gastunan di e skolnan ku ta kai bou di VPCO. Ta asina ku lei a dikta ku gobièrnu mester finansiá un bestür eskolar basá riba e reglanan di V&V. E reglanan V&V ta dikta entre otro kuantu finansiamentu un bestür ta bini na remarke di dje na momentu ku mester paga gastunan di personal i gastunan di material.

Basá riba e diskushon den sala di korte sivil, hues mr Lanshage a dikta den su veredikto ku tin sufisiente prueba ku gobièrnu no a mantené su obligashon pa duna VPCO sufisiente kompensashon pa finansiá gastunan di material. E gastunan ku ta inkluí entre otro gastunan básiko, manera materialnan i métodonan di lès, awa i koriente, limpiesa, ICT (remplasá ekiponan, lisensianan) i trabounan grandi di mantenshon.

Ta trata aki di kompensashon di gobièrnu pa VPCO entre 2019 pa 2023. Segun korte, e minister su enfoke tokante kompensashon di gastunan di material ta muchu státiko. Alabes e ministerio di enseñansa no a demonstrá un manera kredibel ku e kompensashon pa gastunan material ta adekuá bou di dunamentu di un bon enseñansa.

Durante tratamentu dje kaso defensa di mininsterio di enseñansa, mr Flocker, a indiká ku e kompensashon ta basá riba eksigensianan di kalidat stipulá den leinan di pais Kòrsou. “Pues entretantu a kumpli ku e medidanan i obligashon nan ku e lei ta dikta”.

Di e punto di bista aki, korte a indiká ku den e reglanan di V&V ku ta stipulá e kompensashon pa kada bestür eskolar, mester wòrdu evaluá riba un base regular. Pero tin sufisiente rekomendashon indikando ku e reglanan stipulá den V&V no ta aktual mas. Tantu rapòrtnan di SOAB komo rapòrtnan di inspekshon di enseñansa a konkluí ku mester evaluá riba un forma anual. I sinembargo diferente tarifa menshoná den e reglanan di V&V no a wòrdu adaptá for di inisio di aña 1999.

VPCO den un análisis a indiká ku den último aña gastunan di e edifisonan di e skolnan a oumentá pa studiante pa aña ku 6 pa 9%. Alabes, rapòrtnan di CBS a indiká ku for di 2009 e gastunan di konsumo a oumentá ku un promedio di 35%. Pues esaki tabata sufisiente prueba indikando ku e kompensashon pa gastunan di material di VPCO no tabata adekuá.