Wega di Bingo grátis pa gana mil florin via facebook VigilanteKòrsou ku Biba Bon!

Biba Bon: e programa di punto nobo na Vigilante ku ta kuminsá brinda vários oportunidat na siguidonan i lesadónan.

Willemstad—Facebook VigilanteKòrsou ta anunsiá nan wega di Bingo ku partisipashon grátis ku oportunidat di gana mil florin kèsh. Tur hende por partisipá na e wega di Bingo ku lo pasa live via di facebook di VigilanteKorsou. E promé wega ta mañan atardi 6’or pm.

E promé wega ta tuma lugá mañan atardi i esnan kende kier partisipá tin di baha e app di Biba Bon riba nan telefon. Biba Bon ta un sistema di punto ouspisiá pa Vigilante Publications i ta dirigí pa krea mas posibilidat di distribushon di kontenido den forma di notisia i entrevista na siguidonan i lesadónan di Vigilante. Pa por download e app, por klik riba e link abou na e artíkulo (pa lesadónan riba website) i lesadónan di korant mester subi facebook Vigilante Kòrsou i buska e anunsio di Biba Bon pa klik riba e link i sigui e instrukshonnan. Tambe por download e app dirèkt via di Google Play i buska e app su nòmber na Biba Bon. Pa fin di Desèmber e app lo ta disponibel tambe via di I-Phone.

E wega di Bingo digital ta mesun pensamentu ku VigiSuerte, unda lesadónan di e korant imprimí diariamente por partisipá grátis via di loteria Wega di Number Kòrsou. Meskos ku VigiSuerte ta grátis, e Bingo Biba Bon Vigilante ta bira grátis via di e app. E promé wega manera menshoná lo tuma lugá live via di facebook Vigilante. Mester sigui e instrukshonnan despues di klik e link riba facebook VigilanteKorsou òf despues di download e app via di Google Play. Un di tres opshon pa baha e app ta via di un link riba e facebook di Biba Bon. Biba Bon ta un app ku por download GRATIS riba bo telefon selular ku ta permití bo akseso grátis na notisia Vigilante pero tambe por akumulá punto kumprando serka komersiantenan ku tambe ta miembro na Biba Bon. Ku e puntonan akumulá bo por hasi hopi kos, e.o. top up bo selular