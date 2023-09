Damen a faya den tur aspekto di kumplimentunan komersial

Dokweg—Damen Shipyard, a faya den tur aspekto di kumplimentunan, durante su maneho na Kòrsou. E kompania na 2023, no ta dunando e aporte primintí na ekonomia di Kòrsou miéntras unu dje dòknan bieu di “segundo guera” mundial ainda ta bou di awa. Damen no a logra hasi e waf lukrativo. Asina Damen Shiprepair Curaçao (DSCu) mes a splika na Parlamentu.

E dòknan flotante ku Kòrsou a risibí no a sòru pa un subida di ganashi struktural pa motibu di problemanan tékniko i operashonal. E dos añanan di COVID tabatin un influensia hopi negativo riba desaroyo di benta na Damen. Mirando ku no tabatin ganashi serka Damen Shiprepair Curaçao, no por yena e fondo di invershon i pa e motibu akí, e estado tékniko dje waf a dekaí. Pa por determiná si akaso e astiyero na Kòrsou tin derecho di eksistensia, gobièrnu hulandes a kontratá KPMG pa desaroyá un ‘businessplan’ nobo i ahustá huntu ku Damen, CDM Holding i gobièrnu di Kòrsou. “Un desafío grandi pa logra ku e ‘businessplan’ akí ta eksitoso, tabata e nesesidat pa buska espasio di invershon pa por renobá e kondishon tékniko deteriorante di e waf. Durante e añanan tras di lomba, DSCu tabata responsabel pa e mantenshon diario di e waf. Komo operadó dje waf, Damen no ta responsabel p’e invershonnan struktural den e astiyero. Pero ta kuestionabel kon e kompania a laga trese dos dok flotante mas bieu ku e dòk mes, pa por laga instalá. Unu di nan ainda ta den fondo di laman sin por Sali.

E ‘businessplan’ nobo di KPMG a sali for di e punto di bista ku por lo pronto e waf tin solamente dos dòk kobá operashonal. For di e rapòrt sinembargo ta bini dilanti ku e waf por tin derecho ku eksistensia solamente si traha riba algun faktor adishonal ku lo ta determinante pa por garantisá ganashi. Bou di esaki ta kai un redukshon parsial den e datonan di personal fiho, fleksibilisashon di labor di tantu e personal komo propio, komo esnan temporal, i mehorashon dje infrastruktura dje waf. Pero al final, Damen a bini pa krea kupo di trabou i pa kita hende fo’i trabou.