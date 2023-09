Desishon riba Mullet Bay por tene grupo Ansary na bida

Nieuwe Haven—Na Òktober próksimo, Korte ta pone kaso Ennia bek riba ròl pa tratamentu. Entre otro, lo inisiá e proseso pa laga ekspertonan di balotashon presentá kálkulonan riba balor di Mullet Bay.

Manera premirá for di tratamentunan den promé instante, Vigilante a apuntá ku e konflikto básiko den afèr Ennia ta si Mullet Bay tabatin sufisiente balor na partisipashon den Ennia pa e por hustifiká e sakeonan mionario. Balor di Mullet Bay Resort ta un diskushon importante pa determiná si e grupo di Ennia Caribe Holding via di EC Investment i Ennia Caribe Leven, tabatin outorisashon pa invertí for di e bolsa di aseguradonan di Ennia. Banko Sentral ta kuestioná si e balor riba balans na Ennia Caribe Leven ta unu representativo Mullet Bay ta balorá aktualmente segun Parman International na 770 mion florin.

Segun Banko Sentral, e balor di Mullet Bay no ta surpasá 90 mion florin. Un diskrepansha enorme entre e dos partidonan den korte di hustisia. Segun Grupo Ansary e balor tabata 770 mion florin pa sirbi ku un tipo di “collateral” pa EC Investment por a uza sèn di Ennia Caribe manda pa Parman International B.V. por a uza riba bolsa di balor estado unidense. Mullet Bay ta trata di un tereno erfpacht ku na 1971 propietarionan di Island Gem Enterprises a bin haña komo erpacht serka gobièrnu di defuntu Claude Wathey. Island Gem a konstruí un hotèl di 600 kamber riba e tereno i yama e hotèl Mullet Bay Beach Resort and Casino. Den añanan 90 grupo Ansary a atkerí Mullet Bay despues di un disputa largu ku e “home owners association. Na 1995, orkan Luis a destruí Mullet Bay kompletamente ku te awe no tin nada mas sino ruina di e apartamentonan ariba. Ansary via Parman Group a logra balorá lokual a sobra huntu ku e tereno. Parman i Ennia a uza e balor aki pa desaoloká aktivonan riba balansa di Ennia Leven NV

Mullet Bay su balor por wòrdu ampliamente interpretá. Si skohe e tereno sin wak e posibilidatnan stratégiko ekonómiko, e balor kisas ta 90 mion florin. Tin hopi kos mas ta hunga un ròl na Mullet Bay na promé lugá, Mullet Bay ta ubika na e mihó sitio na St. Maarten pa un hotèl. Su playa ta esun mas bunita dje isla miéntras e tin e úniko posibilidat pa un kancha di gòlf. No ta sobra mas tereno pa konstruí un kancha di gòlf na St. Maarten. E tereno, ta rondoná pa un laguna ku bunita bista miéntras na otro banda e tin kosta di Mar Karibe. E hotèl tabata asina eksitoso ku e la karga un total di 12 restorant, 2 kasino, un shopping mall, kancha di golf,2 pisina i supermerkado. 29 November desishon lo kai den e kaso. Ta interesante na sa, ki balor Korte lo dikta riba Mullet Bay. E balor ei, lo determiná si e daño okashoná pa Ansary ta mas tantu ku 260 mion florin, lokual tin riba papel te na e momentonan aki.